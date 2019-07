eFootball PES 2020: il Manchester United avrà la licenza ufficiale

"Konami è estremamente orgogliosa di collaborare a stretto contatto con Ie più importanti squadre di calcio e il Manchester United rappresenta uno dei più famosi e prestigiosi club calcistici mondiali. In questa nuova stagione di grandi cambiamenti per entrambi i brand, siamo felici di intraprendere questo viaggio insieme e di poter dare il benvenuto ai Red Devils all’interno di eFootball PES, la celebre serie calcistica rinomata per il suo realismo", ha detto Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V.



La partnership tra l'azienda giapponese e il Manchester United permetterà ai creatori della serie eFootball PES di avere accesso alle stelle e alle leggende del club, come ad esempio David Beckham, che verrà rappresentato nella maniera più fedele e originale possibile all’interno del gioco.



Potete dare un primo sguardo alla collaborazione grazie al video e le immagini presenti in questo articolo.



eFootball PES 2020 sarà disponibile dal 10 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con una demo gratuita prevista per il 30 luglio (ve ne abbiamo parlato qui).