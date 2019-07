NBA 2K20 avrà anche le squadre del campionato femminile

NBA 2K20 includerà le squadre femminili della WNBA, la conferma arriva dal teaser trailer pubblicato nella scorse ore dalla stessa 2K (cliccate qui per guardarlo)



Nel breve video con cui sono stati annunciati gli atleti di copertina della simulazione di basket si intravedono anche delle giocatrici, a conferma dei rumor dei mesi scorsi che volevano il loro inserimento nel gioco a partire dall'edizione di quest'anno: a febbraio sia Renee Montgomery che A’ja Wilson ne avevano confermato la presenza.



Le squadre della WNBA fanno parte di NBA Live di Electronic Arts (gli sviluppatori di FIFA) già da un paio d'anni, non ci resta che attendere ulteriori dettagli sulla simulazione di 2K, la più apprezzata dagli appassionati, per scoprire se saranno presenti solo per le amichevoli o faranno la loro comparsa anche nella modalità MyCareer.



NBA 2K20 sarà disponibile dal 6 settembre in contemporanea su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.