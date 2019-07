MONDO FUT 12 luglio 2019 08:58 FIFA 19 Ultimate Team: le stelle della Serie A Sconfitta a sorpresa per il super campione inglese "F2Tekkz" nei Global Series Playoff del gioco calcistico di Electronic Arts

Mentre la stagione competitiva di FIFA 19 si avvia al gran finale con l'attesa Coppa del Mondo ai primi di agosto, Electronic Arts continua a martellare con nuove e vecchie Sfide Creazione Rosa, Futties e le immancabili Squadre dell'Anno.



Questa volta è il turno della Serie A capitanata nientepopodimeno che da sua maestà CR7: scopritela nella nostra rubrica Mondo FUT e preparatevi a sborsare più di una decina di milioni di crediti.

LA SQUADRA DELLA STAGIONE SERIE ALa stagione fenomenale di Salvatore Sirigu (93) è stata confermata anche in FUT: EA ha scelto lui e non Gianluigi Donnarumma (95) come portiere della Squadra dell'Anno della Serie A. La giovane stella del Milan - però - ha parametri migliori rispetto alla controparte granata e una quotazione quasi doppia (80.000 crediti per Sirigu, 150.000 crediti per Donnarumma).



La difesa della Serie A è una delle più forti presenti nel gioco. A parte il solito immenso Virgil van Dijk (96), Giogio Chiellini (95) e Kalidou Koulibaly (96) sono due dei centrali più rocciosi e apprezzati in FUT. Le quotazioni dei due sono abbastanza simili (tra i 300.000 ai 400.000 crediti) e anche le loro caratteristiche tecniche/atletiche. Lo juventino sembra avere qualcosa di più nel gioco aereo, il senegalese nella costruzione del gioco e in marcatura. A voi la scelta.



Sulle fasce laterali troviamo l'altro granata Armando Izzo (93) e il bianconero João Cancelo (94), per l'ennesimo derby della Mole. Il giocatore di Mazzarri è chiaramente più forte nella fase difensiva, mentre il portoghese ha una marcia in più in quella offensiva. Il primo viaggia sui 200.000 crediti, il secondo sfiora gli 800.000 crediti!

Il centrocampo a tre è fantasia allo stato puro con la coppia Alejandro Gómez (95) e Rodrigo De Paul (92) e forza fisica con Radja Nainggolan (93). Il "ninja" si conferma giocatore di livello con una quotazione da top player, oltre il milione di euro. Il "Papu" è un giocatore straordinario limitato da un fisico da piuma, mentre l'argentino dell'Udinese ha un talento straripante anche se ha solo tre stelle nell'uso del piede debole (il sinistro). Per un po' di "Papu Dance" servono oltre 450.000 crediti, per De Paul bastano 275.000 crediti.



L'attacco della Serie A non può prescindere dal solito Cristiano Ronaldo (99) e dall'highlander Fabio Quagliarella (96). A lanciare il dinamico duo l'estroso Josip Ilicic (94), che nell'Atalanta di Gasperini ha trovato la consacrazione definitiva. Dei tre il migliore come rapporto qualità prezzo è senza dubbio il centravanti della Sampdoria, anche perché CR7 ha una quotazione stellare che supera i 7.000.000 di crediti!



In panchina e in tribuna la qualità abbonda: da comprare assolutamente Duván Zapata (94), Krzysztof Piatek (91), Federico Chiesa (91) e Joaquín Correa (91).