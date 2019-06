MONDO FUT 28 giugno 2019 08:19 FIFA 19 Ultimate Team: una squadra da Oscar Mentre si aspettano conferme sulla presenza della Coppa Libertadores in FIFA 20, ecco la squadra scelta da EA Sports

Non ci resta che la squadra azzurra guidata da Milena Bertolini e il calciomercato che impazza per distrarci dal caldo martellante che ha colpito il Bel Paese negli ultimi giorni. Per fortuna, Electronic Arts non molla la presa e sforna l'ennesima Squadra della Settimana per tutti gli inguaribili amanti di FIFA Ultimate Team.



Per l'appuntamento numero quarantuno della stagione le sorprese non mancano: modulo 3-4-2-1 e quasi 500.000 crediti per completare il "dream team" più caldo dell'anno. Scopritelo nella nostra rubrica Mondo FUT!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANAPer la prima volta nella stagione troviamo un portiere a stelle e strisce in FUT: Tim Amelia (80). Di chiarissime origini italiane (parente dell'ex portiere di Genoa, Milan e Roma?) il portiere dei Sporting Kansas City ha inanellato una serie di ottime prestazioni che gli hanno fatto guadagnare la merita carta nera. La sua quotazione è in crescita: circa 22.000 crediti.



La difesa a tre propone alcuni elementi interessanti, in primis il centrale cipriota Valentinos Sielis (78). Il giocatore del Gangwon FC è la classica bestia di FUT da comprare a occhi chiusi con un prezzo da super affare: circa 13.000 crediti. Anche il cinese Dabao Yu (77) del Beijing Guoan può essere una soluzione interessante, soprattutto per chi è alla ricerca di un buon centrale senza voler spendere troppo (17.000 crediti). Da scartare invece il norvegese Simen Wangberg (77) del Tromsø.



A centrocampo brillano la qualità e l'estro dell'argentino Diego Valeri (86) che nelle ultime settimane ha monopolizzato la Squadra della Settimana con un paio di carte nere. Il fantasista dei Portland Timbers, pur non essendo velocissimo, dispone di un ottimo tiro e di due ottimi piedi. Per circa 50.000 crediti può essere una scelta interessante anche se costosa. Il norvegese Fredrik Nordkvelle (75) sembra essere il perfetto complemento per il giocatore argentino: tanta sostanza e forza fisica per poco meno di 14.000 crediti.



Sulle fasce laterali non manca la velocità: il peruviano dei Vancouver Whitecaps FC Yordy Reyna (78) e il senegalese dei Dallas FC Dominique Badji (76) sono due esterni rapidissimi. Dei due è consigliatissimo il giocatore della squadra texana che è una forza della natura sui campi di FUT e si acquista per 13.000 crediti.

In attacco i fuochi d'artificio sono garantiti dal trio Oscar (85), Alan Kardec (81) e Sandro Wagner (82). Il più famoso dei tre è senza dubbio il brasiliano ex-Chelsea, che sta confermando il suo indubbio talento anche nella Super Lega cinese. La quotazione di Oscar è da top player, circa 45.000 crediti. Il brasiliano Kardec può essere una piacevole sorpresa (27.000 crediti), mentre il tedesco Wagner è la classica prima punta capace di far valere il fisico in area di rigore (32.000 crediti).



In panchina e in tribuna i giocatori da seguire sono l'attaccante nigeriano Leke James (77), l'esterno brasiliano Wanderson (73) e il centrocampista del Ghana Gilbert Koomson (77).