mondo fut 21 giugno 2019 11:05 FIFA 19 Ultimate Team: il ritorno dellʼillusionista Vi parliamo della squadra della settimana e le ultima notizie, incluse delle novità sulla telecronaca di FIFA 20

Mentre cresce l'attesa per la nazionale azzurra femminile (l'ultimo aggiornamento di FIFA 19 permette di giocare tutto il Mondiale di Francia 2019), il puzzle riguardante gli allenatori di Serie A si sta via via completando. Per qualche dritta suggeriamo ai direttori sportivi di dare un'occhiata alla Squadra della Settimana numero 40: le sorprese non mancano a partire dal gradito ritorno dell'illusionista catalano Andrés Iniesta (88). Novità anche a livello tattico: si passa a un classico 4-4-2 da completare con “solo” 400.000 crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 40 - Si torna a parlare spagnolo in porta: Tomeu Nadal (76) dell'Albacete è il prescelto della settimana. Il ragazzo milita nella seconda divisione della Liga ed è un onesto portiere. Diecimila crediti non sono una gran cifra ma c'è di meglio in giro. La difesa a quattro è inedita e multi lingua con il giapponese Ryota Nagaki (75), il sudcoreano Min Soo Kang (76), lo spagnolo Osmar (78) e il norvegese Tore Reginiussen (79). I più interessanti senza dubbio sono il centrale del Rosenborg e quello del Ulsan Hyundai, due bestiacce da FUT con una quotazione abbordabile (19.000 crediti per il primo, 11.000 crediti per il secondo). Sul giapponese del Kashima Antlers e sullo spagnolo in forza al FC Seoul è meglio soprassedere.



Centrocampo a quattro di grande qualità con l'ex coppia blaugrana Iniesta (88) e Paulinho (86) a creare gioco e a dettare i tempi, e con l'argentino Juan Ezequiel Cuevas (79) e il norvegese Magnus Wolff Eikrem (78) a spingere sulle fasce. Per la prima carta nera di Don Andrés servono quasi 70.000 crediti (dribbling, passaggi e visione di gioco sono immutati), mentre per il suo ex compagno di squadra brasiliano si viaggia sui 60.000 crediti. Gli altri due è meglio evitarli...

La coppia d'attacco non è affatto male: l'oriundo italiano Eder (82) si combina alla perfezione con lo spagnolo Carlos Fernández (81). L'ex interista si sta ben comportando nel campionato cinese e piace per come tira e salta gli avversari, oltre ad avere una quotazione interessante (28.000 crediti). Il centravanti del Deportivo de La Coruña è un bestione roccioso che si fa apprezzare per i colpi di testa e per il fisico, meno per il prezzo (circa 25.000 crediti). Da valutare attentamente.



In panchina e in tribuna i giocatori da seguire sono il laterale sudcoreano Woo (75) e l'attaccante dello Zambia Mulenga (76).