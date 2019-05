FIFA 19 Ultimate Team: Handanovic in formato Champions!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA Dopo il rossonero della scorsa settimana si vira al colore nerazzurro: a difendere la porta del dream team c'è Samir Handanovic (89) . Il portierone sloveno con una prestazione maiuscola contro l'Empoli ha consegnato all'Inter la qualificazione in Champions League, per la gioia del nuovo allenatore Antonio Conte. Valutazione da primo della classe: per "Handa" bisogna sborsare quasi 80.000 crediti. Il mood della stagione di EA è senza dubbio la difesa a tre. Anche questa settimana si gioca a tre, con l'inedito trio Luiz Gustavo (85) , Sebastian De Maio (82) e Abdul Rahman Baba (81) . Il giocatore del Marsiglia è stato per anni uno dei migliori centrocampisti difensivi in FUT, soprattutto per l'incredibile rapporto qualità/prezzo. Nell'inedito ruolo di centrale difensivo il brasiliano non convince completamente, nonostante una quotazione abbordabile (27.000 crediti) e un eclettismo da campione. Molto meglio il francese De Maio dell'Udinese, roccioso in marcatura e abbastanza veloce: 17.000 crediti si possono anche spendere. Baba è un discreto esterno e niente più con una quotazione onesta, circa 13.000 crediti.

Centrocampo made in Serie A con Franck Kessié (82) e Lorenzo Pellegrini (84) nel mezzo e Carlos Vela (87) e Naïm Sliti (81) sulle fasce. Il centrocampista del Milan è la classica bestia da FUT: costa solo 18.000 crediti e garantisce tanta fisicità e gol (è fantastico negli inserimenti e nel tiro da fuori). Il talento della Roma piace come uomo assist anche se non costa poco (circa 24.000 crediti). Il tunisino Sliti è un discreto centrocampista, mentre il messicano Vela è un piccolo fenomeno un po' limitato nell'uso del piede destro e nel fisico. Per 38.000 crediti può essere una soluzione interessante, soprattutto se si ha davanti un bestione come Ibra o si gioca con una formazione tutta MLS.



In attacco il protagonista assoluto è Munas Dabbur (87), l'israeliano del Salisburgo. Un bomber sorprendente, dotato di grande fisico e a dir poco letale in area di rigore. Per 37.000 crediti è un acquisto consigliatissimo. L'ex milanista e granata M'Baye Niang (84) si conferma in FUT come un ottimo attaccante, veloce e capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Il suo eclettismo si compra con circa 23.000 crediti. Il brasiliano Dentinho (80) dello Shakhtar Donetsk ha piedi vellutati e una buona visione di gioco, ma non impressiona più di tanto anche se costa poco, circa 10.000 crediti.



In panchina e in tribuna i giocatori da seguire sono l'attaccante paraguaiano del Bologna Federico Santander (79), l'esterno scozzese Johnny Russell (79) dello Sporting Kansas City e il brasiliano Wellington (76) che milita nel campionato giapponese tra le fila del Vissel Kobe.