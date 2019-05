FIFA 19 Ultimate Team: ci vuole un po' di Pépé!

MONDO FUT 24 maggio 2019 08:41 FIFA 19 Ultimate Team: ci vuole un poʼ di Pépé! Oltre alla Squadra della Settimana, Electronic Arts propone due Sfide Creazione Rosa da non perdere

L'ennesima prestazione sontuosa di Kalidou Koulibaly (93) non è passata inosservata agli occhi attenti dei ragazzi di EA, che hanno premiato il fortissimo difensore del Napoli di Ancelotti con l'ennesima carta nera della stagione.



Servono più o meno un milione di crediti per completare la Squadra della Settimana numero 36 (modulo 3-4-2-1) nelle versioni PS4/Xbox One e PC. Scopriamola insieme nella nostra rubrica Mondo FUT!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANADopo aver vestito le maglia di Spagna e Francia la porta del "dream team" di EA si tinge di verde, bianco e rosso con il solito Gianluigi Donnarumma (90). Il portierone del Milan di Gattuso si conferma come uno dei migliori interpreti del ruolo in FUT con un'altra interessante carta nera che migliora in tutto e per tutto le statistiche della versione precedente. Per il "Gigione Nazionale" servono più o meno 90.000 crediti, un bel gruzzoletto!



La difesa a tre non manca mai (o quasi) nella Squadra della Settimana: il terzetto selezionato è davvero molto forte. Oltre al sopracitato totem del Napoli Koulibaly (93) troviamo il redivivo Alaba (86) e il sorprendente Junior Firpo (85). Il centrale di Ancelotti si conferma con Virgil van Dijk (85) come il più forte difensore presente in FUT: per la nuova card del senegalese si viaggia sui 200.000 crediti! Lo spagnolo Firpo del Real Betis è una graditissima sorpresa: 20.000 crediti per un esterno veloce, forte fisicamente ed eclettico sono davvero pochi. La carta viola dell'austriaco Alaba è per palati fini: il difensore del Bayern Monaco piace per l'acume tattico e per come pennella le punizioni. Non ha più la velocità di qualche annetto fa ma resta un signor giocatore, soprattutto per come sa interpretare le due fasi. Il prezzo è da top player, circa 90.000 crediti.

Centrocampo di grandissima qualità con il francese Morgan Sanson (83) e l'argentino Rodrigo De Paul (86) a dettare i tempi di gioco. Il centrocampista del Marsiglia è una piacevole scommessa e offre per 15.000 crediti tanta qualità in mezzo al campo. L'argentino dell'Udinese con i suoi dribbling e le giocate sopraffine si conferma come uno dei giocatori più talentuosi della nostra Serie A. Per meno di 30.000 crediti si acquista un piccolo fenomeno capace di fare la differenza nei verdi campi di FUT. Un altro gioiello da ammirare è Nicolas Pépé (89) che si è messo in luce nel Lille con una serie di prestazioni a dir poco clamorose.



L'esterno della Costa d'Avorio piace a tutte le big europee non solo per la velocità e per la capacità di saltare gli avversari ma anche per l'estrema duttilità. Viene via per non meno di 60.000 crediti. Con 15.000 crediti in più è possibile comprare un altro centrocampista dal talento cristallino: il marocchino Hakim Ziyech (91) che nell'Ajax ha letteralmente incantato in questa spettacolare stagione. Il mancino dei lancieri si è guadagnato l'ottava carta della stagione con i suoi tocchi vellutati e gli assist immaginifici: per chi è alla ricerca di un buon centrocampista offensivo è consigliatissimo.



In attacco il centro boa è l'attaccante del Wolfsburg Wout Weghorst (86), una forza della natura immarcabile sui colpi di testa (è alto quasi 2 metri!). L'olandese è la classica prima punta abile nel far salire la squadra e ottima nell'aprire il gioco per gli inserimenti degli esterni: costa circa 25.000 crediti. Al suo fianco troviamo due schegge come Wissam Ben Yedder (87) e Djaniny (86). Il francese del Siviglia ha una tecnica da paura, un tiro micidiale e due piedi sontuosi: è un po' leggerino e costa molto (circa 140.000 crediti). Il bomber di Capo Verde è la classica “bestiaccia” da comprare senza pensarci troppo: per 22.000 crediti è un affare!



In panchina e in tribuna i giocatori da seguire sono il centrocampista del Lione Maxwel Cornet (81), l'attaccante senegalese del Lens Arthur Yannick Gomis (76) e lo spagnolo Angulo (80) che milita nel campionato polacco.