FIFA 19 Ultimate Team: la casa degli assist

LA SQUADRA DELLA SETTIMANADopo aver fermato nella Ligue 1 la corazzata PSG, il portiere del Nizza Walter Benítez (86) si è guadagnato la terza carta nera della stagione. Il ragazzo ha talento e il fisico per fare bene anche in FUT e per 30.000 crediti è un discreto affare.



Nella difesa a quattro gli occhi sono puntati su Vincent Kompany (86), il centrale belga del City che ha segnato un gol pazzesco contro il Leicester City, una rete che può valere la Premier League per il Manchester City di Guardiola. Nella nuova carta nera Kompany piace ma non convince: è sempre un filo troppo lento, soprattutto se paragonato alla versione base del giocatore dell'anno della Premier League, ossia Virgil Van Dijk (85). Joshua Kimmich (88), Pedro Mendes (81) e Kenny Lala (87) completano la difesa a quattro di EA. Il tedesco del Bayern Monaco piace per la versatilità e la capacità di attaccare gli spazi; il portoghese del Montpellier per la solidità in marcatura; il francese dello Strasburgo per la velocità e la resistenza. Per Kimmich servono più di 100.000 crediti, Lala circa 140.000 crediti e Mendes “solo” 12.000 crediti.



Centrocampo a tre di grande talento e solidità con il giocatore del Bayer Leverkusen e della nazionale tedesca Julian Brandt (87), la rocciosa ala del Crystal Palace Andros Townsend (84) e il fenomenale Alejandro Gómez (88) dell'Atalanta. Tre centrocampisti con caratteristiche tecniche/fisiche completamente diverse e tre quotazioni per tutti i budget. Brandt è un ottimo tuttocampista e costa meno di 50.000 crediti, mentre per Townsend servono meno di 25.000 crediti. Per il Papu il discorso è diverso: ha una quotazione stellare (circa 130.000 crediti) e un dribblig pazzesco. Resta sempre un po' leggerino per i canoni di FUT ma se non potete resistere alla "Papu Dance" compratelo!