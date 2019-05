MONDO FUT 3 maggio 2019 10:38 FIFA 19 Ultimate Team: La strana coppia Pellè-Izzo Electronic Arts propone una Sfida Creazione Rosa speciale per il celebrare lʼaddio al calcio del "muro" Barzagli

Con ancora negli occhi e nella mente l’impresa di Messi contro il Liverpool di Klopp al Camp Nou, è tempo di dedicarsi a FIFA 19 Ultimate Team. Per l'edizione numero 33 del "dream team" settimanale, EA propone un'interessante variazione tattica: modulo 3-4-3 con il fortissimo Jan Oblak (92) come capitano.



Per completare lo squadrone servono poco meno di 1.200.000 di crediti: scopritelo insieme a noi nel nuovo episodio della rubrica Mondo FUT.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANADopo il brasiliano Ederson (87) ora è il turno del fenomeno sloveno dell'Atletico Madrid. Il portierone del Cholo si conferma come uno dei migliori interpreti del ruolo e il numero uno assoluto nella Liga. La nuova carta nera di Oblak è assolutamente favolosa, anche nella quotazione da fenomeno vero: si parte dai 270.000 crediti in su!



Difesa molto "italiana" con il sorprendente Izzo (86) del Torino e l'italo tedesco Caligiuri (86) dello Schalke 04 a guidare il terzetto impreziosito dalla velocità dello scozzese Andrew Robertson (88), una delle sorprese dell'anno più gradite nello squadrone della Merseyside. Tre ottimi difensori con caratteristiche diverse e in grado di soddisfare le esigenze e il portafoglio di tutti gli allenatori di FUT. Per il centrale di Mazzarri servono 40.000 crediti, mentre per l'esterno di Stevens quasi 50.000 crediti, per il razzo di Klopp oltre 300.000 crediti.



Centrocampo a quattro di grande sostanza ma di scarso blasone mediatico: Jonathan Viera (84), Kevin Volland (84), Eran Zahavi (85) e Pizzi (86) sono ottimi giocatori ma pressoché sconosciuti al grande pubblico. Del quartetto consigliamo senza alcuna esitazione Volland del Bayer 04 Leverkusen, un centrocampista capace di attaccare e difendere con la giusta fisicità e di segnare un buon numero di reti. Insomma, una piccola bestia a un prezzo più che adeguato, circa 25.000 crediti. Gli altri tre hanno quotazioni che non superano mediamente i 30.000 crediti: sono buonissimi giocatori ma a quelle cifre è possibile trovare di meglio.

Per l'attacco EA propone un tridente del tutto inedito con Nabil Fekir (88) nel ruolo di stella assoluta. Il trequartista del Lione è un attaccante eclettico capace di giocare in più ruoli e dotato della giusta fisicità per farsi rispettare dai cattivissimi difensori di FUT. Al fisico abbina una tecnica sopraffina e un piede sinistro capace di saltare come birilli i giocatori avversari e di passare la palla in modo sublime. Per quasi 130.000 crediti un pensierino è più che lecito!



A far compagnia al talentuoso attaccante francese ci sono il bomber inglese Callum Wilson (82) del Bournemouth e il nostro Graziano Pellè (82) che gioca nella super lega cinese nello Shandong Luneng Taishan. Il primo è consigliatissimo per la velocità e le ottime capacità di finalizzatore, il secondo per la forza fisica e il colpo di testa devastante. I prezzi sono popolari: circa 14.000 crediti per Wilson, 12.000 per il nostro Pellè.



In panchina e in tribuna i giocatori da seguire sono l'attaccante della Lazio Felipe Caicedo (82), il brasiliano William (81) della squadra portoghese Chaves e il nigeriano Osayamen Osawe (76), una forza della natura che milita nelle divisioni minori della Bundesliga.