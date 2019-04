MONDO FUT 19 aprile 2019 09:29 FIFA 19 Ultimate Team: è il momento di De Bruyne Nuovi volti per i più importanti giocatori del Bayern Monaco nel videogioco calcistico targato Electronic Arts

Le notti magiche di Champions hanno costretto sua maestà CR7 ad abdicare, mentre l'eterno di rivale di sempre demoliva a suon di gol il Manchester United al Camp Nou. E se persino il Pep dubita del Var, allora è meglio puntare sulla Squadra della Settimana di FIFA 19, puntuale come una tassa da pagare.



Per il trentunesimo appuntamento della stagione, Electronic Arts sceglie il modulo 3-4-3 con il favoloso Kevin De Bruyne (92) come capitano. Per completare il dream team servono meno di 2.000.000 di crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANAIn porta si parla sempre spagnolo con José Reina (85) che sta sostituendo nelle ultime partite l'infortunato Donnarumma nel Milan. A parità di carta la versione nera di Pepe sembra essere migliore rispetto a quella del Gigione nazionale, che ha dalla sua altre 5 varianti! Reina costa anche meno e viene via per 30.000 crediti. Se cercate un'alternativa a soliti noti, l'ex-portiere di Napoli e Liverpool può fare al caso vostro.



Dopo la prestazione da bomber vero è arrivata la nuova carta nera per l'immenso Kalidou Koulibaly (92), uno dei difensori più forti in FUT. Prezzo da capogiro, quasi 350.000 crediti. Molto interessante lo svizzero Fabian Schär (86) che offre una solidità inaspettata e un colpo di testa letale, specialmente sui corner. Gli unici dubbi riguardano la velocità e il prezzo non propriamente economico (45.000 crediti). Per quanto riguarda il francese Mathieu Debuchy (82) è meglio lasciar perdere...

A centrocampo brilla – finalmente – la stella Kevin De Bruyne (92) che ha avuto finora una stagione travagliata per i troppi infortuni. Il belga ha una quotazione da top player (circa 540.000 crediti) ed è una gioia per tutti gli amanti di FUT: passa, lancia, dribbla in modo divino e segna pure! Al suo fianco ritroviamo Radja Nainggolan (87) anche lui alle prese con una stagione travagliata. Il "ninja" piace per il suo eclettismo e per la capacità di fare tutto e bene: rispetto a qualche annetto fa ha perso un po' di velocità ma la sua quotazione resta da stella assoluta, circa 250.000 crediti. Sulla corsie laterali abbiamo due missili: lo scozzese Ryan Fraser (86) e il fenomeno della Costa d'Avorio Nicolas Pépé (88). Tra i due puntate senza esitazione sul giocatore del Lille: 100.000 crediti sono tantini ma il ragazzo africano li vale tutti!



Attacco a tutto gas con il tridente Coman (86), Lucas (84) e Williams (86) pronto a dare spettacolo. Tre attaccanti velocissimi, tre quotazioni interessanti e tre bestiacce feroci da comprare. Il migliore del trio è lo spagnolo Williams che gioca nell'Athletic Bilbao, una forza della natura a un prezzo decisamente interessante (100.000 crediti). L'ex-juventino Coman non è male anche se è caruccio (110.000 crediti), mentre il brasiliano Lucas in forza al Tottenham di Pochettino lascia più di un dubbio per quanto riguarda la condizione atletica, meno per la quotazione (42.000 crediti).



In panchina e in tribuna i giocatori da seguire sono l'argentino Funes Mori (84), l'inglese Dwight Gayle (84) e il venezuelano Darwin Machís (81).