FIFA 19 Ultimate Team: De Rossi non smette più

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 30 - Il dominio spagnolo in porta continua con López (84), estremo difensore del Real Betis. Non si tratta di un fenomeno ma di un buon portiere acquistabile per circa 23.000 crediti. Consigliato solo agli irriducibili tifosi “bianco verdi” di Siviglia. Il terzetto difensivo composto da Dante (85), Jagielka (82) e Mallo (83) mette più di un brivido a tutti gli allenatori di FUT. Tre difensori bravi a marcare ma con troppe lacune da un punto di vista fisico per essere consigliati a cuor leggero. Per esempio, il brasiliano Dante e l'inglese Jagielka sono lenti per affrontare le schegge impazzite che popolano i verdi prati di FUT, mentre lo spagnolo Mallo è troppo basso per non essere sovrastato nel gioco aereo e nei calci piazzati. E, dulcis in fundo, costicchiano: il primo viaggia sui 30.000 crediti, il secondo sui 21.000 crediti mentre il terzo si aggira sui 24.000 crediti. A quelle cifre non si compra!



Con i soldi risparmiati in difesa è possibile sbizzarrirsi a centrocampo. La nuova carta nera dedicata a De Rossi (85) è davvero ottima. Il campione giallorosso può essere schierato come muro davanti alla difesa o come centralone. Il capitano della Roma piace per le doti di leadership e per l'intelligenza tattica, e come uomo squadra è semplicemente perfetto. Perfetto anche nella quotazione (circa 30.000 crediti). Il fenomeno del Tottenham Son (87) completa la mediana nel mezzo: servono più di 400.000 crediti per acquistarlo. Un prezzo da top player per un centrocampista/attaccante capace di fare un po' tutto sul fronte offensivo e di andare a rete con grande facilità. Sulle fasce Talisca (86) e Sarabia (88) offrono velocità, dribbling, cross, assist e tanta fantasia a un buon prezzo. Per il brasiliano che milita nel campionato cinese bastano 39.000 crediti, per lo spagnolo del Siviglia circa 70.000 crediti.