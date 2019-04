PlayStation Network: come cambiare nome su PS4

Il nome che utilizzate per le vostre partite online su PS4 non vi piace più? Da oggi è possibile cambiare ID sul PlayStation Network con pochi semplici passi.



Ecco come fare:



Da PlayStation 4



1. Dalla tua PS4 vai a [Impostazioni]

2. Seleziona [Gestione account] > [Informazioni sull’account] > [Profilo] > [ID online]

3. Inserisci un ID online a tua scelta o scegli uno dei suggerimenti

4. Segui le istruzioni a schermo per completare la modifica



Da browser web



1. Accedi al tuo account da PlayStation Network e seleziona Profilo PSN dal menu

2. Seleziona il pulsante Modifica accanto al tuo ID online

3. Inserisci un ID online a tua scelta o scegli uno dei suggerimenti

4. Segui le istruzioni a schermo per completare la modifica



Il primo cambio è totalmente gratuito, mentre a partire dal secondo ci sarà una piccola cifra da pagare. E nel caso vogliate tornare al vostro nickname originale, niente paura: potrete farlo gratuitamente senza correre il rischio che qualcuno lo scelga al posto vostro, perché non potrà più essere utilizzato da nessun altro.



La funzionalità è compatibile con tutti i giochi per PlayStation 4 pubblicati a partire da aprile 2018, tutti gli altri potrebbero presentare qualche problematica. Cliccate qui per leggere la lista dei giochi testati ufficialmente da Sony.