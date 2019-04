Fortnite: arrivano le maglie delle nazionali di calcio

Il fenomeno Fortnite continua la sua ascesa nella cultura pop: dopo gli oggetti dedicati al campionato di football americano, sono arrivati anche gli equipaggiamenti a tema calcistico.



Il mondo del calcio è stato omaggiato con l'inserimento di un bel po' di skin, emote e accessori nel negozio del gioco: dal piccone che ricorda il Pallone d'Oro a quello a forma di Vuvuzela, senza sottovalutare le casacche delle principali Nazionali.



E sì, tra i calciatori disponibili c'è anche quello con i colori degli azzurri: bastano 1.200 Vbuck (circa 12 euro) per rappresentare i campioni della Nazionale italiana in Fortnite. Ne approfitterete per riscattare le delusioni dello scorso Mondiale nella battle royale?