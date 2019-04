Il Principe Harry si scaglia contro Fortnite: "Dovrebbe essere bandito"

In occasione di una visita a una YMCA (Associazione Cristiana dei Giovani) di Londra, il Principe Harry ha espresso pubblicamente il proprio disappunto nei confronti di una delle tendenze più importanti degli ultimi anni: Fortnite . Il videogioco di Epic Games, diventato ormai un vero e proprio fenomeno di massa, secondo il Duca del Sussex è stato realizzato per creare dipendenza nei giocatori , con lo scopo di tenerli quanto più possibile "incollati davanti a uno schermo".

Il Principe Harry ha speso parole dure nei confronti del videogioco, ritenendolo un prodotto "assolutamente irresponsabile" e nocivo per i ragazzi. Parlando con le famiglie presenti sui danni che i social media (ritenuti più nocivi di droghe e alcol) e i videogiochi violenti possono avere sui propri figli, il Principe ha dichiarato di non vedere alcun beneficio nell'utilizzo di Fortnite, che a suo avviso dovrebbe essere bandito dal mercato.



Tra i casi più gravi che il membro della famiglia reale britannica ha portato all'attenzione dei presenti, spicca senza dubbio quello dei bambini rimasti svegli a giocare tutta la notte a Fortnite, per poi presentarsi esausti il giorno dopo a scuola. Secondo il Principe Harry, i genitori non dovrebbero aspettare che succeda l'irreparabile e prendere di petto la situazione, rimarcando a più riprese l'impatto estremamente negativo che il videogioco creato da Epic Games sta avendo sui giovani di questa generazione.