Viene pagato dai 500mila ai 600mila dollari per evento e recentemente ha guadagnato 1 milione di dollari per aver giocato in diretta ad Apex Legends (ve ne abbiamo parlato qui).



Si chiama Ninja ed attualmente è il videogiocatore professionista più pagato e famoso al mondo, ma questo non basta per mantenere la calma dopo una brutta prestazione. Proprio in questi giorni, dopo essere stato eliminato nei primi minuti di una partita a Fortnite, il 27enne americano ha perso le staffe in diretta streaming, scatenando la sua ira sui compagni di squadra.



"Stai zitto Tim!", ha ripetuto più volte urlando spazientito nel microfono. Una reazione ingiustificata? Lasciamo valutare a voi guardando la clip.