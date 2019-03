Fortnite, è record: superati 250 milioni di giocatori registrati

Alla Game Developers Conference di San Francisco, lo stesso evento dove Google ha svelato la sua piattaforma per lo streaming di videogiochi, Epic Games ha annunciato che Fortnite ha superato la cifra di 250 milioni di giocatori registrati.



Un traguardo importante, confessa Tim Sweeney, fondatore dell'azienda californiana che ha svelato:



"Fortnite è il primo sparatutto con un'enorme partecipazione femminile. È stimato che le ragazze rappresentino circa il 35% dell'intera community: qualcosa che non era mai stato fatto prima precedenti. Con Fortnite è successo perché sa unire i giocatori in un'esperienza sociale".



E se c'è qualcuno che impensierisce il dominio del fenomeno battle royale, non è certo il suo nuovo concorrente diretto, Apex Legends: nonostante abbia raggiunto 50 milioni di utenti in un solo mese, le preoccupazioni di Epic sono rivolte altrove.



"Apex Legends è divertente, ma l'unico che riesce a strappare giocatori a Fortnite è FIFA, un altro gioco adatto a tutti e popolare in tutto il mondo".