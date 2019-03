Dalle console ai cellulari, Call of Duty arriva su iOS e Android

Non c'è ancora una data d'uscita precisa, ma gli sviluppatori hanno già aperto il sito ufficiale dove è possibile pre-registrarsi ed essere tra i primi a poter scaricare il gioco.



Call of Duty Mobile sarà un'esperienza ottimizzata per giocare su cellulari e tablet, ma avrà tutte le caratteristiche chiave che hanno reso famosa la serie, tra cui tutte le mappe multiplayer più apprezzate dai fan. E non finisce qui, perché prossimamente arriverà anche la battle royale:



"Combatti in famose mappe multigiocatore, affronta le più apprezzate modalità di gioco e lotta per diventare il numero uno al mondo nell'atteso Call of Duty: Mobile di Activision!



Il cuore di Call of Duty: Mobile è una palpitante azione multigiocatore ambientata in numerose mappe e modalità classiche tratte dall'intera serie di Call of Duty, compresi i capitoli di Call of Duty: Black Ops e Modern Warfare.



Il multigiocatore è solo l'inizio. Nei prossimi mesi saranno annunciate modalità di gioco aggiuntive, tra cui una speciale esperienza battle royale in stile Call of Duty".



In attesa del debutto ufficiale, vi lasciamo al trailer che ha accompagnato l'annuncio: buona visione!