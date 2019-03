Realtà virtuale? Su PlayStation 5 potrebbe essere wireless

L'azienda giapponese ha infatti depositato un brevetto per un visore che non richiede alcun collegamento via cavo alla console, il tutto grazie a una connessione Wi-Fi integrata.



Si tratta di una novità all'insegna della comodità: basterà accendere l'apposito ricevitore, indossare PS VR e catapultarsi nei mondi virtuali senza temere di inciampare rovinosamente sui fili.



L’immagine che vedete presente in questa notizia mostra chiaramente il concept che ritrae uno studio effettuato su PS4, ma che, ipotizzano gli appassionati più informati, sarà applicato alla prossima macchina da gioco, al momento attesa per il 2020.



Tra le innovazioni di PS5, oltre a una rivoluzionaria tecnologia audio, ci sarà anche un nuovo approccio alla realtà virtuale? Sembra proprio di sì. Continuate a seguirci per scoprire tutto sulla nuova console di casa Sony: nei prossimi mesi le informazioni saranno sempre più frequenti e interessanti.