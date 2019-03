Videogiochi, pagato 1 milione di dollari per giocare ad Apex Legends

Promuovere i prodotti sui canali degli youtuber e gli streamer più influenti è diventata una pratica piuttosto comune per le aziende attive nel mondo dei videogiochi, ma a quanto pare Electronic Arts ha fatto segnare un nuovo record.



In vista del lancio di Apex Legends, infatti, sembrerebbbe che la software house di FIFA abbia pagato ben 1 milione di dollari per convincere Ninja, il videogiocatore professionista più famoso al mondo, a mostrare il gioco ai suoi follower al posto di Fortnite.



Un'indiscrezione piuttosto plausibile, visto che Ninja guadagna dai 500mila ai 600mila dollari per evento ed è stato coinvolto persino nei celebri festeggiamenti per il Capodanno di Times Square, ma che non è stata confermata dai diretti interessati.



Quello che è certo, comunque, è che gli investimenti dell'azienda americana sono rientrati alla grande e il nuovo battle royale è già un successo incredibile: in sole quattro settimane di disponibilità ha attratto 50 milioni di giocatori, un risultato che Fortnite aveva raggiunto in oltre quattro mesi (ve ne abbiamo parlato qui).