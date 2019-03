50 milioni di giocatori in quattro settimane: Apex Legends è inarrestabile

50 milioni di giocatori in quattro settimane : dati strepitosi per Apex Legends , il nuovo fenomeno dei battle royale che sta rubando ogni giorno di più la scena al rivale Fortnite , fino a qualche tempo fa il videogioco più popolare su PC, console e mobile. Dopo aver fatto registrare un milione di giocatori a sole 24 ore dal debutto, lo sparatutto gratuito di Electronic Arts continua senza sosta la propria ascesa, raggiungendo un risultato impensabile in così poco tempo: per darvi un'idea, lo stesso Fortnite aveva impiegato più di sedici settimane per raggiungere i 45 milioni di utenti .

Il grafico realizzato da Roundhill Investments mostra l'andamento di Apex Legends rispetto alla marcia di Fortnite.

Come potete vedere dal grafico in alto, il bacino d'utenza di Apex Legends cresce con una velocità disarmante rispetto al cammino di Fortnite: dopo oltre quattro mesi dalla pubblicazione in formato free-to-play, il battle royale di Epic Games ha fatto registrare un picco dovuto principalmente al debutto su dispositivi mobile, che ha consentito agli sviluppatori di passare da 50 a 200 milioni di giocatori in meno di un anno. Non osiamo immaginare la portata del fenomeno Apex Legends una volta che Electronic Arts si deciderà a pubblicare il free-to-play su altre piattaforme come tablet e smartphone.



Nel frattempo, Epic Games continua a monitorare la situazione di Apex Legends e a prendere in prestito le idee più apprezzate dal rivale, come ad esempio il Ping System, una delle novità pubblicate all'interno della ottava stagione di Fortnite qualche giorno fa.