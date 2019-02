Fortnite: è cominciata la Stagione 8, tutti i dettagli

"La Stagione 8 è arrivata ed è comparso un vulcano spaventoso! Libero dal castello del Re dei ghiacci, il prigioniero, divenuto potente, ha messo a ferro e fuoco Fortnite e le sue isole. Pirati, ninja e orde di nuovi guerrieri lotteranno per conquistare tesori, combatteranno con cannoni pirata e scopriranno bottini leggendari.



Per chi è abbastanza avventuroso da esplorarli, i nuovi luoghi Laguna Languida e Scalini Scatenati sono a un breve salto di distanza, con l'aiuto dei condotti vulcanici. Ci sono innumerevoli nuove aree in cui avventurarsi e tanti segreti da scoprire. In questa stagione, la X segna il punto!", si legge nell'annuncio ufficiale di Epic Games.



Chi completerà le 13 sfide potrà accedere gratuitamente al Pass Battaglia, che altrimenti può essere acquistato spendendo 950 V-buck. Con il Pass Battaglia si sblocca l'accesso immediato alle skin Cuore nero e Ibrido, che possono salire di livello per sbloccare nuovi stili.



Tra le novità della Stagione 8, oltre al "Gruppo Assistito" per scegliere una sfida giornaliera o settimanale da completare insieme agli amici nella modalità Battaglia Reale, ci sono anche diverse migliorie per la modalità Creativa, ovvero il Tempio della giungla e i respingenti da flipper, e la modalità Salva Mondo, in cui ci sono disponibili personalizzazioni inedite e otto nuovi incarichi.



Vi lasciamo al trailer di presentazione dell'ottava stagione, buona visione!