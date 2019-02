Fortnite: arrivano i costumi di carnevale per la vera battle royale

Carnevale è alle porte è l'ultima trovata dei suoi creatori di Fortnite potrebbe darci un'idea della portata del videogioco più scaricato degli ultimi anni.



Epic Games, infatti, in collabborazione con Rubie's ha realizzato i costumi di carnevale per vestirsi come le skin più famose del celebre battle royale:



"Vi ricordate il vostro primo costume di Carnevale? Per alcuni è stato l’animale preferito, per altri il proprio eroe di cartoni animati o fumetti, per altri ancora, una delle classiche maschere carnevalesche. Per le nuove generazioni, cresciute a pane e tecnologia, potrebbe essere il Cavaliere Nero, il Bombarolo Lucente o il Milite Teschio: nomi che suoneranno ben più che familiari ai fan di uno dei battle royale del momento.



I tempi cambiano, così come i linguaggi, le mode e le abitudini si susseguono in modo vertiginoso, soprattutto tra le nuove generazioni abituate ormai a ‘viaggiare in 4G’. Anche in occasione del Carnevale, dove la personificazione di personaggi reali o di fantasia la fa da padrona, gli immaginari da cui le nuove generazioni traggono ispirazione subiscono l’influenza dei nuovi mezzi di comunicazione".



E, nel caso vogliate accompagnare i vostri piccoli, non abbiate paura: sono in vendita anche le versioni per adulti!