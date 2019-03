Usa, Prof gioca a Fortnite con gli alunni: licenziato, fa causa alla scuola

Prima di farlo, il 29enne insegnante di Brooklyn si era assicurato che i genitori dei due ragazzi dessero il permesso di giocare a Fortnite, tuttavia pare che uno dei due ragazzi abbia mentito sulla questione, fingendo di aver ottenuto il permesso da suo padre. Una volta che il genitore del ragazzo è venuto a conoscenza dei fatti, ha denunciato l'accaduto al preside della scuola newyorkese, il quale ha contattato il Dipartimento di Educazione di New York per aprire un caso.



In seguito all'indagine da parte delle autorità, Belsky è stato licenziato con effetto immediato, con la comunicazione ufficiale che indica come motivazione le "scarse performance del docente" nei suoi anni di militanza nell'istituto. Dal canto suo, Belsky non ha gradito che il caso fosse strumentalizzato per mettere in dubbio il suo operato come docente, e in mancanza di linee guida precise da parte del Dipartimento di Educazione di New York sul divieto di giocare a un videogioco insieme ai propri alunni, Belsky e il suo avvocato hanno avviato una causa per riottenere il posto di lavoro e la licenza per l'insegnamento, che apparentemente è stata revocata al 29enne dopo il licenziamento.