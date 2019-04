Italian Video Game Awards, tutti i vincitori degli "Oscar" dei videogiochi

Ecco l'elenco di tutti i vincitori:



- Best eSports Team: Samsung Morning Stars

- Best eSports Player: Riccardo "Reynor" Romiti

- eSports Game of the Year: Overwatch

- Innovation Award: Xbox Adaptive Controller

- Game Beyond Entertainment: Detroit: Become Human

- Best Art Direction: Red Dead Redemption 2

- Best Audio: Red Dead Redemption 2

- Best Game Design: God of War

- Best Family Game: Nintendo Labo

- Best Narrative: Detroit: Become Human

- Best Character: Bryan Dechart (Connor, Detroit: Become Human)

- Best Evolving Game: Fortnite

- Best Sport Game: Forza Horizon 4

- Best Mobile Game: Florence

- Best Indie Game: GRIS

- GamesIndustry's Best Company: Milestone

- GamesIndustry's Best Individual: Massimo Guarini

- Best Italian Debut Game: Bud Spencer & Terence Hill: Slaps & Beans

- Best Italian Game: Remothered: Tormented Fathers

- Special Award - Videogame without Borders: Antura and the Letters

- Best Selling Game: FIFA 19

- People's Choice Awards: God of War

- Game of the Year: Red Dead Redemption 2



Tra i premi italiani, si segnala la vittoria di Milestone, team milanese che ha vinto il riconoscimento come miglior software house del Belpaese, e Massimo Guarini di Ovosonico, considerato miglior esponente dell'industria nostrana.



A Slaps & Beans, videogioco dedicato al mito di Bud Spencer e Terence Hill, è andato il premio come miglior gioco italiano esordiente, mentre i catanesi di Stormind Games hanno vinto il premio come miglior gioco italiano con il survival horror Remothered: Tormented Fathers.