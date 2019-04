FIFA 19 Ultimate Team: Zapata all'inseguimento di Pippo Inzaghi

MONDO FUT 5 aprile 2019 10:15 FIFA 19 Ultimate Team: Zapata allʼinseguimento di Pippo Inzaghi Nella settimana del "sorpasso" da parte del bomber dellʼAtalanta, cʼè spazio per lʼultimo appuntamento con FUT Champions CUP

Mentre Duván Zapata (87) si appresta a battere nell'Atalanta il record di gol firmato da una leggenda (o "icona" se preferite!) come Filippo Inzaghi (87) nella lontana stagione 1996/1997, EA ha preparato un'altra carta nera dedicata al fenomenale bomber colombiano, inserendo allo stesso tempo molti giocatori della Serie A nell'undici titolare del dream team settimanale: il talentuoso Simone Verdi (84) e il ritrovato Sergej Milinkovic-Savic (87) fanno capolino nel centrocampo a quattro (modulo 3-4-2-1).



Per completare la Squadra della Settimana numero 29 servono più o meno 1.200.000 crediti: scoprite l'undici ideale nel nuovo episodio della nostra rubrica Mondo FUT.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANAPer la terza settimana di fila EA ci regala un'altra sorpresona in porta: questa è volta il turno di Guaita (84), giovane portiere del Crystal Palace. Non siamo al livello di sua maestà De Gea (91), che resta il numero assoluto nella Terra d'Albione, ma lo spagnolo in forza alle Aquile londinesi è una più che valida alternativa. Per acquistare Guaita servono circa 24.000 crediti.



La difesa non è affatto male con il brasiliano Marquinhos (88) a guidare il duo Robertson (87) e Mee (83). L'ex giocatore della Roma si sta confermando nel PSG come il miglior difensore a disposizione del tecnico Tuchel e uno dei centrali più versatili in FUT. Nella quinta carta stagionale il laterale scozzese Robertson piace per le doti da velocista, molto meno per il prezzo da top player: circa 255.000 crediti. L'inglese del Burnley invece è un difensore solido, non particolarmente rapido in campo aperto ma difficile da affrontare. Il prezzo è piuttosto interessante: circa 23.000 crediti.

Le ottime prestazioni del serbo della Lazio Milinkovic-Savic (87) gli hanno fatto guadagnare l'ennesima carta nera della stagione. Il centrocampista biancoceleste è letteralmente rinato dopo una prima parte di campionato piuttosto deludente: servono almeno 110.000 per un tuttocampista secondo solo al fenomenale Pogba (88). A blindare la difesa poi troviamo il centrocampista del Atletico Madrid Thomas (86), un muro insuperabile dotato di una forza fisica straripante e di un tiro impossibile dalla media distanza. Per il pupillo del "Cholo" Simeone servono più o meno 90.000 crediti. Sulle corsie laterali ritroviamo il talentuoso esterno del Napoli Simone Verdi (84) e la scheggia del Celtic James Forrest (86). Il primo ha un fantastico controllo di palla, una velocità impressionante e un dribbling fuori dal comune: 27.000 crediti sono una cifra più che adeguata. Il secondo ha meno controllo e tecnica ma è ancora più rapido e costoso, quasi 40.000 crediti.



In attacco fiondatevi direttamente su Duván Zapata (87), una vera bestia da FUT con un rapporto qualità/prezzo straordinario. Per 80.000 crediti si acquista un centravanti dotato di un fisico devastante, infallibile in area di rigore e fortissimo nel gioco aereo. Non male neanche il bomber del Lipsia Yussuf Poulsen (87), molto più costoso rispetto al colombiano dell'Atalanta e con piedi meno educati. La sua quotazione si aggira sui 120.000 crediti, un po' troppo. Lo stesso discorso vale per lo spagnolo del Celta Vigo Iago Aspas (88), che costa tanto (115.000 crediti) e non vale il centravanti di Gasperini.



In panchina e in tribuna i giocatori da seguire sono l'esterno messicano Carlos Vela (84), il centrocampista nigeriano Dennis (82) e il bomber austriaco Andreas Weimann (78).