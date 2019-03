FIFA 19 Ultimate Team: un muro all'olandese!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANAIn porta troviamo una primizia assoluta, il francese dell'Amiens Régis Gurtner (81). Si tratta di un buon portiere abile nelle uscite sui cross e dotato di ottimi riflessi. Non costa poco e con 15.000 crediti si trova di meglio...



Molto più interessante è la difesa con il trio Vieirinha (84), De Vrij (86) e Djené (82), tre giocatori di grande talento e di temperamento. Il portoghese del Paok, per esempio, si dimostra un esterno veloce e capace di fare bene le due fasi (soprattutto in attacco) e piace non solo per la velocità ma anche per i piedi educatissimi e l'ottimo tiro. Si tratta di uno dei laterali più interessanti dell'intero panorama di FUT e la sua quotazione è più che onesta (circa 26.000 crediti). Stefan De Vrij dopo l'erroraccio in Europa League si è ripreso alla grande segnando nel derby milanese e annullando il "pistolero" milanista Piątek (82). Insomma, un'ottima carta nera per un ottimo centrale che è possibile acquistare per meno di 40.000 crediti. Il togolese Djené completa il terzetto difensivo della Squadra della Settimana: il piccolo laterale del Getafe è una forza della natura e piace per la solidità, l'acume tattico e il prezzo economico (19.000 credito).



In mezzo al campo spicca il talento dello spagnolo Luis Alberto (84) che si fa apprezzare per le doti di playmaker e per l'abilità nel dribblare gli avversari. Il centrocampista della Lazio può svariare su tutto il fronte offensivo (dalla mediana in su) e per 25.000 crediti può essere una scelta interessante. In cabina di regia c'è anche Thomas Delaney (86), il tuttocampista danese del Borussia Dortmund. Il giocatore offre solidità, lanci millimetrici e velocità nel ribaltare l'azione di gioco: la sua quotazione si aggira sui 47.000 crediti (è un po' caro...). Sulle fasce troviamo lo spagnolo Portu (85) e il brasiliano Richarlison (86), due giocatori versatili ed estremamente rapidi e abili nel saltare l'uomo. Dei due è consigliatissimo l'esterno dell'Everton Richarlison, la classica bestia da FUT capace di fare la differenza in campo. Il brasiliano costicchia (quasi 100.000 crediti) mentre lo spagnolo è più economico (solo 30.000 crediti) ma meno dotato tecnicamente.