8 marzo 2019 08:55 FIFA 19 Ultimate Team: Lukaku non perdona! La Squadra della Settimana e tutte le ultime notizie sul gioco di calcio più apprezzato: il mistero Paquetà continua...

Gli ottavi di finale della Champions hanno alternato rimonte clamorose a sconfitte amarissime. Nell'undici della settimana troverete alcuni dei protagonisti dell'ultimo turno europeo come Romelu Lukaku (89) rivitalizzato dalla miracolosa cura Solskjær. Per completare la Squadra della Settimana numero 25 (modulo 3-4-2-1) servono più o meno 2.500.000 crediti. Pronti?

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 25 - Altro giro, altra corsa e altra carta nera per l'immenso Gianluigi Donnarumma (89): per 135.000 crediti si acquista una versione super pompata del “Gigione nazionale”. Il nostro consiglio: cominciate a risparmiare!



Il terzetto difensivo proposto da EA è a dir poco impenetrabile: ci sono il sempre eterno Piqué (89), il muro Virgil van Dijk (91) e l'esperto Fabian Schär (84). Tre difensori forti, abili nel marcare e insuperabili di testa. L'olandese di Klopp è un fenomeno assoluto con una quotazione da top player (oltre 600.000 crediti), mentre il catalano e lo svizzero hanno prezzi più abbordabili (rispettivamente 85.000 e 23.000 crediti). Per chi non ha problemi di budget Virgil van Dijk è straconsigliato; per chi deve lottare quotidianamente con il “fair play finanziario” di FUT è sempre possibile trovare dei difensori con un rapporto qualità/prezzo migliore della coppia Piqué/Schär. A voi la scelta...



Il centrocampo ripropone una leggenda come Robin van Persie (82) e un piccolo fenomeno come Nabil Fekir (87) per un quartetto poco “mediatico” ma di grande sostanza. Oltre all'olandese volante e al francese del Lione troviamo anche il cileno Charles Aránguiz (84) e l'islandese Gylfi Sigurðsson (86). Il primo milita nel Bayern Leverkusen e piace per l'abilità nel recuperare palloni e nel dettare i tempi di gioco; il secondo nell'Everton si sta facendo apprezzare per i missili da lontano e per i cross millimetrici. Del quartetto il più forte è senza dubbio Fekir del Lione che sfiora i 100.000 crediti, mentre per i veterani di FUT il “vecchio” Robin van Persie può regalare ancora qualche giocata spettacolare per soli 15.000 crediti. Aránguiz e Sigurðsson sono due buonissimi centrocampisti ma non dei fenomeni capaci di fare la differenza in FUT: il primo costa sui 25.000 crediti, il secondo viaggia sui 45.000 crediti.

L'attacco è a dir poco mostruoso con il terzetto composto dalla bestia Romelu Lukaku (89), dall'highlander Fabio Quagliarella (88) e dal killer spietato Robert Lewandowski (93). Tre fenomeni assoluti in FUT, tre attaccanti per tutti i budget, tre campioni da comprare. L'ariete belga del Manchester United ha una forza devastante paragonabile all'incredibile Hulk e costa quasi 500.000 crediti. Il bomber della Sampdoria e il centravanti del Bayern Monaco sono meno fisici ma ancor più letali in area di rigore: per il primo servono più o meno 85.000 crediti, per il secondo la bellezza di 620.000 crediti.



In panchina e in tribuna i giocatori da seguire sono l'esterno dell'Eintracht Francoforte Filip Kostic (81), l'ex juventino Alvaro Morata (85), il centrocampista svizzero dello Stoccarda Zuber (81) e il camerunense Léandre Tawamba (76).