1 marzo 2019 08:35 FIFA 19 Ultimate Team: un Messi da sogno! Il titolo calcistico di Electronic Arts si prepara a un nuovo torneo con le squadre nazionali. Ecco tutte le novità della settimana

Mentre le polemiche targate VAR non accennano a placarsi, Electronic Arts zitta zitta pubblica il nuovo squadrone settimanale capitanato da uno dei più grandi calciatori della storia: Lionel Messi (97). Il prezzo per la nuova carta della Pulga argentina è semplicemente da capogiro (circa 2 milioni e mezzo di crediti) e c'è poco altro da aggiungere. Se avete problemi di budget ci sono sempre le card blu Champions con quotazioni più abbordabili (!) e quella oro che viene via per soli 700.000 crediti.



Nella Squadra della Settimana numero 24 (modulo 3-4-3) ci sono diversi giocatori della nostra Serie A: il budget è sui 3.000.000 di crediti. Scopritela nella nostra consueta rubrica settimanale Mondo FUT.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANADirettamente dalla Ligue 1 troviamo Danijel Subašic (85), il portiere della nazionale croata che sta facendo bene nel Monaco (siamo alla quarta carta). Prezzo da buon giocatore (circa 30.000 crediti) per una card molto simile a quella pubblicata dalla stessa EA per le Sfide Creazione Rosa natalizie. Per chi punta a costruire una squadra tutta Ligue 1 meglio Subašic o il "nostro" Gigi Buffon (88)? Vi consigliamo di puntare – senza esitazione – sull'ex portiere della Nazionale e della Juventus.



A guidare il terzetto difensivo c'è il sorprendente Izzo (84) del Torino, assistito dall'inglese del Burnley Tarkowski (85) e dall'algerino Mandi (82) del Betis. Dei tre il più completo è proprio il centrale granata di Mazzarri, che offre un buon compromesso tra marcatura, rapidità e acume tattico a un prezzo più che adeguato (27.000 crediti). Anche il difensore del Burnley non è male (37.000 crediti), mentre abbiamo più di un dubbio su quello del Betis (19.000 crediti).

Il "Piccolo Principe" Marco Verratti (87) guida il centrocampo coadiuvato in regia dallo spagnolo Javi Martinez (86), mentre sulle fasce troviamo la giovane stella inglese Sancho (82) e il connazionale Antonio (82). Per il nazionale italiano servono meno di 60.000 crediti, per lo spagnolo del Bayer Monaco circa 45.000 crediti. Il primo si fa apprezzare in fase di costruzione del gioco, il secondo per la sagacia tattica e l'abilità nel proteggere la difesa. Molto più interessante è il centrocampista/attaccante del West Ham Antonio: per 23.000 crediti si acquista la classica "bestia" da FUT capace di interpretare più ruoli e di segnare con estrema facilità. Meno strabiliante è il giovane Sancho del Borussia Dortmund: nonostante un prezzo super economico (23.000 crediti) l'inglese non riesce a convincere completamente in questa nuova versione.



In attacco il milanista Samu Castillejo (85) fa la sua prima comparsa nella Squadra della Settimana insieme a sua maestà Leo Messi (97) e all'oggetto dei desideri dei principali top club europei, ossia Luka Jovic (86). Il serbo dell'Eintracht di Francoforte ha piedi educatissimi, fisico scultoreo e un fiuto del gol da bomber di razza: 70.000 crediti sono una bella cifra ma il ragazzo li vale tutti. L'esterno spagnolo del Milan è consigliabile "solo" ai tifosi rossoneri (37.000 crediti), mentre se avete qualche milione di crediti da investire regalatevi un sogno: Leo Messi.



In panchina e in tribuna i giocatori da seguire sono l'attaccante del Napoli Milik (85), l'esterno del Crystal Palace Zaha (84) e il bomber della Costa d'Avorio Boli (76).