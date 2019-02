15 febbraio 2019 09:31 FIFA 19 Ultimate Team: Dzeko da Champions! James Harden, il "Barba" della NBA, è protagonista assoluto della settimana nella modalità FUT del titolo Electronic Arts

Mentre la telenovela Icardi/Wanda/Inter infiamma la Serie A, in attesa dei primi verdetti della Champions e dell'Europa League, non resta che dare un'occhiata al nuovo fiammante "dream team" preparato amorevolmente dai ragazzi di EA per la modalità Ultimate Team di FIFA 19.



Per il ventiduesimo appuntamento della stagione - quello di San Valentino - le sorprese non mancano: si torna al super offensivo 3-4-3 con James Rodríguez (90) come capitano. Sul baby fenomeno Zaniolo (64) non ci sono novità (è sempre bronzo!), di Paquetà addirittura si sono perse le tracce! Scopriamo la Squadra della Settimana e le ultime novità nel nuovo episodio della nostra rubrica Mondo FUT!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 22Dopo Donnarumma (87) la porta di EA parla ancora italiano con Salvatore Sirigu (84) che si è guadagnato la prima carta nera della stagione. L'ex-portiere del PSG è un buon giocatore anche se non vale - come rapporto qualità/prezzo - il neo capitano dell'Inter Handanovic (88) o il sopracitato portierone del Milan. Da consigliare solo ai tifosi del Toro (circa 25.000 crediti). In panchina, invece, segnaliamo la giovane promessa della Fiorentina Alban Lafont (81) che è acquistabile per circa 15.000 crediti.



Un ex-compagno di squadra di Sirigu torna a brillare nella Squadra della Settimana: stiamo parlando del brasiliano Thiago Silva (89), uno dei difensori più forti in FUT. L'ex-Milan piace per le doti di leadership, l'acume tattico, la forza nei tackle e nei colpi di testa: servono più di 130.000 crediti per acquistarlo. Al fianco del centrale del PSG troviamo un altro brasiliano dal passato glorioso: Dante (83). L'ex-Bayer Monaco milita attualmente nel campionato francese nelle fila del Nizza e costa più di 20.000 crediti. Purtroppo, è un giocatore difficile da consigliare: è troppo lento per affrontare i razzi presenti in FUT. Molto più interessante è il francese Aymeric Laporte (86) che si sta consacrando come uno dei migliori difensori della Premier League grazie ai consigli del maestro Pep. Cinquantamila crediti sono una bella cifra ma il ragazzo li vale tutti!

Paul Pogba (90) e Casemiro (89) sono due delle stelle più luminose nel firmamento di FUT. Due fuoriclasse assoluti, due centrocampisti con caratteristiche diverse e perfettamente complementari. Per il tuttocampista francese servono più o meno 900.000 crediti, per il muro brasiliano quasi 200.000 crediti. A completare il quartetto da paura ci sono il fenomenale James Rodríguez (90) e il talentuoso Pizzi (85). Il colombiano, ex compagno di squadra dello stesso Casemiro nei blancos, offre giocate spettacolari, cross, tiri e assist a un prezzo da star assoluta (quasi 200.000 crediti), mentre il portoghese del Benfica si fa apprezzare per le doti di playmaker (30.000 crediti).



Attacco super sonico con le ali Raheem Sterling (87) e Karim Bellarabi (85) pronte a innescare il bomber della Roma Edin Džeko (87). Il tridente costa la bellezza di 400.000 crediti e offre velocità, dribbling e gol in quantità industriale. Dei tre è consigliatissimo il tedesco del Bayer Leverkusen, mentre l'inglese dei Citiziens è un signor giocatore ma un po' troppo caro. Il bosniaco della Roma vede la porta come pochi e si fa apprezzare pure come uomo assist, meno per la velocità: 50.000 crediti possono essere una cifra interessante per chi è alla ricerca di un centravanti fisico e letale in area di rigore. In panchina e in tribuna segnaliamo l'attaccante tedesco Davie Selke (84) e quello inglese Adams (78), mentre a centrocampo è meglio puntare sul danese Skov (84).