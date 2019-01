18 gennaio 2019 09:56 FIFA 19 Ultimate Team: De Gea è pronto a tutto La Squadra della Settimana e le ultime novità su FIFA 19: lʼicona di Franco Baresi e le stelle del futuro indicano il cammino

Altra settimana, altra puntata di Mondo FUT, la nostra rubrica completamente dedicata alle novità di FIFA 19 e la sua modalità Ultimate Team.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 18 – Dopo l'ennesimo trionfo bianconero nella Supercoppa italiana e il caso Higuain (88) ormai prossimo alla risoluzione, è tempo di provare la nuova Squadra della Settimana. Per il diciottesimo appuntamento della stagione i ragazzi di EA hanno scelto Luis Suárez (93) come capitano del dream team. Il bomber del Barcellona è stato scelto come leader carismatico della Squadra della Settimana numero 18 (modulo 4-3-2-1) anche se la scelta poteva ricadere su David De Gea (93), il portierone del Manchester United “miracolato” dalla cura Solskjær. Si tratta di uno dei migliori numero uno disponibili in FUT e con buona probabilità del migliore in assoluto: il prezzo è da top player, quasi 500.000 crediti!



Dopo settimane di terzetti difensivi vedere una linea a quattro è qualcosa di commovente. E vedere il super utilizzato Fabinho (87) schierato come centralone ancor di più! Il tuttocampista di Klopp in versione difensore pare un azzardo, soprattutto per la cifra. Con 340.000 crediti (la sua quotazione attuale) è possibile comprare Chiellini (90), Koulibaly (87) e anche Cancelo (82)! E con qualche credito in più perisino una delle versioni migliori di Virgil van Dijk (87), uno dei centrali più forti in FUT. Per chi non dispone di milioni di crediti da investire è sempre possibile ripiegare su qualche difensore di prospettiva: Michael Keane (82) dell'Everton può essere una scelta interessante (21.000 crediti). Il difensore inglese si conferma roccioso in marcatura e insuperabile di testa anche se paga una certa lentezza in mezzo al campo. Sulle fasce troviamo lo spagnolo Juanfran (83) e il francese Damien Da Silva (82): tra i due è consigliatissimo il laterale del Cholo Simeone che ha un prezzo più abbordabile (27.000 crediti) rispetto ai soliti noti Jordi Alba (87) e Marcelo (88).

Nel centrocampo a tre proposto da EA svetta Nicolas Pépé (86), il nuovo enfant prodige del calcio transalpino. Il ragazzo della Costa d'Avorio gioca nel Lille ed è finito da tempo nelle mire dei più grandi club europei. Si tratta di un esterno offensivo versatile, molto abile nel saltare in velocità e in dribbling gli avversari e dotato di buona tecnica. Per acquistare la nuova carta nera (la terza della stagione!) servono circa 45.000 crediti. Se Pépé è un nome pressoché sconosciuto al grande pubblico, il tedesco Julian Draxler (85) invece calca da qualche anno i principali palcoscenici europei vestendo la maglia del PSG. Il centrocampista tedesco è il classico eterno incompiuto anche se in FUT sembra aver trovato la giusta dimensione: 5 stelle nell'uso del piede debole e un controllo di palla da top player per “solo” 60.000 crediti. Altrettanto dotato tecnicamente è il centrocampista del Valencia Parejo (88), un giocatore capace di passare la palla in modo sublime e di sfornare assist a profusione. Purtroppo, lo spagnolo è una lumaca ed è quasi impossibile da utilizzare e costa la bellezza di 75.000 crediti...



In attacco Luis Suarez (93) è il faro della Squadra della Settimana: l'uruguaiano è valutato circa 750.000 crediti e si conferma come uno dei bomber più prolifici e letali in FUT. A completare il tridente troviamo gli spagnoli Pedro (84) e Williams (84). Pur non avendo il passo per saltare gli avversari come birilli l'esterno di Sarri si conferma come un attaccante di razza e controlla la palla in modo divino (30.000 crediti). Il bomber dell'Atletico Bilbao invece è la classica bestia da prendere senza alcuna remora: nella nuova carta nera sfonda quota 90.000 crediti ed è tanta roba. In panca e in tribuna i nomi da seguire sono quelli del laterale portoghese Vieirinha (81), del bomber di Capo Verde Djaniny (84) e dell'attaccante figiano dei Wellington Phoenix Roy Krishna (79).