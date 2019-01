Anche Panini abbraccia il mondo degli eSport

Panini ha annunciato una partnership annuale con CompLexity Gaming per entrare nel mondo degli eSport con iniziative dedicate.



CompLexity Gaming, azienda statuninense supportata da Jerry Jones, proprietario dei Dallas Cowboys, si occuperà dell'apertura del canale Twitch di Panini, ma anche della promozione di prodotti legati all'NBA e la NFL su YouTube e i social.



Il colosso delle figurine e dei fumetti emiliano ha scelto una delle organizzazioni più attive nell'ambiente, con squadre composte da giocatori di Fortnite, Dota 2, Call Of Duty, Counter-Strike, Hearthstone e Rocket League, dopo una lunga riflessione:



“Abbiamo lavorato internamente per capire come fare a entrare negli eSports e abbiamo sempre sentito il bisogno di fare qualcosa di diverso dalla semplice produzione di figurine delle squadre attive in questo mondo. Dovevamo trovare una componente di coinvolgimento e una motivazione avvincente che ci convincesse a fare questo passo, e l'approccio a 360 gradi con CompLexity Gaming è ciò che lo rende avvincente”, sono state le parole del vice presidente del marketing di Panini, Jason Howarth.



Chissà se in futuro una collabozione del genere porterà comunque alla realizzazione di album di figurine con gli atleti degli sport virtuali: manca davvero solo questo al fenomeno che da anni sta rapendo milioni di appassionati.