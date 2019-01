Sampdoria: colpo nel mondo degli eSport, preso il campione di FIFA

Le società di calcio professionistico sono sempre più attente al fenomeno eSport e in Italia squadre come Roma, Genoa e Sampdoria sono sempre in prima linea con team di giocatori di calcio virtuale di tutto rispetto.



Siamo a gennaio, periodo di calciomercato, e proprio la Sampdoria si è assicurata le prestazioni del numero uno al mondo di FIFA 19, Leon Aussieker nato a Berlino il 18 agosto 1998.



Nei tornei e in rete si fa chiamare blackarrow889 e sarà guidato dall'altro campionissimo di proprietà dei blucerchiati, Mattia Lonewolf92 Guarracino, verso i Mondiali eSport di FIFA:



"Il tedesco – già pro player con la maglia dell’Hannover 96 nella Virtuelle Bundesliga 2018 e oggi ingaggiato da ESA – competerà su Xbox con i colori della Sampdoria fino alla fine della stagione. Il primo impegno saranno le qualificazioni per la FIFA eClub World Cup (FeCWC), che si disputeranno tra il 7 e l’11 gennaio. A febbraio Blackarrow si è inoltre già qualificato per il quarto Licensed Qualified Event dell’anno del circuito FIFA Global World Series", si legge nel comunicato ufficiale della società di Massimo Ferrero.



Aussieker è il primo giocatore tedesco, i più forti insieme agli inglesi, ad essere ingaggiato da una società italiana. Riuscirà a portare la Samp sulla vetta virtuale delle competizioni a base di videogiochi?