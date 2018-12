I campioni della Juventus si sfidano a FIFA 19

Tra un allenamento e l'altro, ogni tanto serve prendersi un po' di pausa per rifiatare. Per i giocatori della Juventus, è una buona occasione per sfidarsi a FIFA 19, il simulatore calcistico di Electronic Arts di cui il team bianconero è partner ufficiale.



Le star della Juve Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Wojciech Szczęsny e João Cancelo si sfidano sfruttando la nuova modalità Kick-off del titolo calcistico, che consente di creare partite personalizzate o sfruttare modalità inedite, come Survival (nella quale a ogni goal realizzato si elimina un giocatore della propria squadra) e No Rules (nella quale non ci sono letteralmente regole: niente fuorigioco, niente cartellini, niente falli!).



Bonucci e Bernardeschi da una parte, Szczęsny e Cancelo dall'altra. Chi vincerà? Scopritelo nel video che trovate di seguito.