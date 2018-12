14 dicembre 2018 10:38 FIFA 19 Ultimate Team: Donnarumma raddoppia I consigli per FUT e le ultime notizie sul gioco: Il portierone del Milan e il bomber del Brescia finalmente insieme

Altra settimana, altra puntata di Mondo FUT, la nostra rubrica completamente dedicata alle novità di FIFA 19 e la sua modalità Ultimate Team.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 13 – Nonostante la disfatta italiana nelle tre giorni di coppe europee la nostra Serie A ritorna protagonista in FUT. C'è Donnarumma nella Squadra della Settimana numero 13: il leader e capitano però è il silenzioso Kanté (90), uno dei centrocampisti più devastanti dell'intero panorama di FIFA 19. Per completare la super squadra (solito modulo 3-4-2-1) servono circa 2.500.000/3.000.000 crediti (Xbox One/PS4/PC).



In porta ritroviamo il portierone del Milan Donnarumma (84): in versione nera il “Gigione” nazionale piace e non poco. Non vale Handanovic (89) con i colori blu Champions League né Szczesny (87) in versione nera ma per 25.000 crediti un pensierino lo si può fare.



Per la difesa a tre Ghoulam (84), Sidnei (84) e Joao Cancelo (86) sono tre buonissimi giocatori con caratteristiche tecniche diverse. L'esterno del Napoli di Ancelotti offre solidità e versatilità oltre a un buon passo. Il rapporto qualità/prezzo è da black friday o super offerta natalizia: circa 30.000 crediti. Il brasiliano del Betis è una bestia alla Naldo (86) anche se non è altrettanto efficace e costicchia un po' di più (24.000 crediti). Consigliatissimo è il portoghese ex Inter passato quest'anno alla corte di Allegri: servono 200.000 crediti per avere un laterale velocissimo e capace di giocare un po' dappertutto.

Il mostruoso Kanté (90) è il cuore pulsante della Squadra della Settimana: quasi un milione di crediti per il miglior ruba palloni disponibile sul mercato. La versione oro è decisamente più economica ma servono più o meno 400.000 crediti per acquistarlo (oppure bisogna chiedere aiuto a Babbo Natale...). Per chi non ha grandi disponibilità il danese Delaney (82) può essere la soluzione giusta. Pur non avendo la forza dirompente del francese del Chelsea il centrocampista del Borussia Dortmund è un'ottima alternativa e un tuttofare prezioso (“solo” 34.000 crediti). Bruno Fernandes (85) dello Sporting Lisbona è altrettanto efficace e bastano meno di 30.000 crediti per acquistarlo. E per la stessa cifra è possibile acquistare Juan Mata (85), il talentuoso spagnolo del Manchester United. Nonostante una velocità mediocre il centrocampista di Mou ha classe da vendere e un piede mancino da favola.



Il rinato Ousmane Dembélé (84) sta finalmente dimostrando il proprio valore nel Barcellona e anche in FUT. Nella versione nera il mancino francese strabilia per velocità e dribbling, meno per il fisico. Nella Squadra della Settimana viene via per circa 90.000 crediti, molto meno del fenomenale Salah (90) che supera abbondantemente il milione di crediti. Il magico Momo ha tutto quello che un allenatore possa desiderare: velocità, freddezza in area di rigore, tecnica e fantasia. Manca solo un po' di fisicità e sarebbe pressoché inarrestabile. Per chi non può o non vuole spendere milioni di crediti è sempre possibile ripiegare sulla versione base altrettanto devastante ma molto più economica: “solo” 265.000 crediti. A completare il terzetto d'attacco troviamo il talentuoso croato Kramaric (84), il bomber dell'Hoffenheim nella Bundesliga. Un centravanti capace di svariare su tutto il fronte offensivo e spietato nell'area piccola a un prezzo davvero cheap: 23.000 crediti.



In panca e in tribuna i nomi da seguire sono quelli del maliano Moussa Marega (83), del peruviano Jefferson Farfán (82), dell'inglese James Tarkowski (83), del colombiano Duván Zapata (82) e dell'italiano Alfredo Donnarumma (81), centravanti del Brescia acquistabile con “solo” 12.000 crediti.