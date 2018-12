PES 2019 è disponibile gratis su Android e iOS

L'attesa versione mobile di Pro Evolution Soccer 2019 è arrivata ed è disponibile gratuitamente sugli store di iOS e Android come gioco free-to-play.



PES 2019 Mobile ha nuovo motore grafico, lo stesso dell'edizione per PS4, Xbox One e PC, ed è stato migliorato con oltre 8000 animazioni, nuove tattiche di gioco e e fisica del pallone migliorata rispetto alle versioni precedenti.



È possibile giocare diverse modalità, tra cui spiccano il multiplayer collegandosi al cellulare dei propri amici, l'online e l'acclamata MyClub.



Oltre alle licenze ufficiali di nuovi 12 campionati di Europa, Sud America e Asia, tra cui la Premier Liga Russa (in licenza esclusiva su PES), la J. LEAGUE giapponese e i campionati di Belgio, Scozia, Danimarca, Svezia, Portogallo, Turchia, Argentina, Cile, Thailandia e Cina, nel gioco ci sono anche un bel po' di leggende del passato come Beckham e Ronaldinho.