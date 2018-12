Due titani della strategia per spassarsela con il cellulare

Kingdom Rush Vengeance - Nel tipico tower defense c’è un percorso che porta verso la vostra “base”, e su questa strada arrivano ondate di nemici che si dirigono implacabili proprio verso il vostro HQ. Per fermarli non potete mandare manipoli e legioni di soldati, ma solo piazzare delle difese lungo il percorso – generalmente, delle torri che “sparano” frecce, palle di fuoco e ogni sorta di munizione contro gli aggressori. Il genere dei Tower Defense è nato e cresciuto proprio su cellulari: l’esigenza iniziale era di creare uno strategico dai controlli molto semplici, visto che attaccare un mouse all’iPhone è molto poco pratico, oltre che impossibile fisicamente. La serie che è un po’ la “bandiera” dei tower defense mobile è proprio Kingdom Rush: Vengeance è il quarto episodio (quinto, se calcoliamo lo “spin off” spaziale Iron Marines), e ce ne accorgiamo subito visto che non perdona nulla.



Non è che sia difficile, sia chiaro, ma il tutorial dura poche manciate di secondi e poi siete lasciati soli sul campo. La scelta tattica è fondamentale: ci sono torri, come quella dei maghi, che fanno male ai nemici corazzati ma sono inefficaci contro – per esempio – i druidi. Le torri con frecce sono un buon dispositivo difensivo a 360°, ma sono più deboli di altre installazioni. Cardinale è il piazzamento della “torre” con corpo di guardia: tre goblin verdi che si piazzano in mezzo alla strada e prendono schiaffi dai nemici che avanzano, ma nel contempo li frenano abbastanza da permettere alle altre torri nemiche di concentrare il fuoco sugli avversari altrimenti troppo veloci. Altra regola d’oro: meglio migliorare una torre difensiva che costruirne due. I livelli di Vengeance sono una bella sfida alla vostra astuzia: ci sono tante piccole sorprese (di quelle che “ah, non me l’aspettavo, devo rifare il livello!” o “e questi da dove arrivano?”) e trestellarli tutti sarà una bella impresa.



In questo capitolo, oltretutto, i livelli sono anche abbastanza lunghi: 15 ondate di nemici vi impegnano anche per dieci minuti di gioco continuativo, quindi non è un gioco da far partire sul metrò a due fermate dall’arrivo, ma anzi si presta molto bene a sessioni sul divano di casa lunghe anche delle abbondanti mezz’ore. Difetti? Manca il multiplayer – ci sarebbe piaciuto molto giocare in cooperativa. E poi ci sono degli acquisti in App per sbloccare dei consumabili (mine, pozioni curative, ecc) che non sono fondamentali ma fanno un po’ storcere il naso considerando che il gioco costa 5 euro circa. Se siete non avete mai provato un Kingdom Rush, il primo capitolo lo si scarica gratis (e poi si paga in game dopo qualche livello).



Disponibile su Android e iOS, provato su iPhone 7 Plus.