Pokémon GO: finalmente arrivano gli scontri tra allenatori

Era una delle modalità di gioco più richieste ed è finalmente arrivata: Pokémon GO si è aggiornato per permettervi di sfidare gli altri allenatori!



Da oggi, infatti, i giocatori di livello 40 potranno affrontare gli allenatori nelle proprie vicinanze in dei testa a testa con squadre composte da tre Pokémon e, una volta completato il match, entrambi gli sfidanti riceveranno delle speciali ricompense.



Gli scontri sono basati sia sulla forza che sulla velocità dei propri mostri e se non siete ancora pronti per mettervi in gioco potete anche allenarvi sfidando i capi delle tre squadre: Spark, Candela e Blanche.



Nintendo dà anche la possibilità di sfidare in remoto con gli amici incontrati negli ultimi 30 giorni, mentre prossimamente la modalità sarà disponibile anche per giocatori di livello più basso.