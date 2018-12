12 dicembre 2018 10:47 I migliori videogiochi per Nintendo Switch da regalare a Natale Vi aiutiamo a scegliere il regalo perfetto per ogni possessore di Switch: ecco i titoli per fare felici gli appassionati

Dopo avervi consigliato i migliori giochi per PlayStation 4 e Xbox One, ma anche le migliori console, i TV e le schede grafiche per PC, oggi tocca a Nintendo Switch. Quali sono i titoli perfetti da regalare a Natale? Tgcom24 e Mastergame vi danno una mano a scegliere tra una selezione di titoli imperdibili adatti a tutti gli appassionati in possesso della console ibrida giapponese.

Super Smash Bros. Ultimate - La versione definitiva del picchiaduro ad arene di Nintendo è uno di quei giochi che, con un po' di impegno, può adattarsi a tutti i palati. Si tratta dell'esclusiva Switch più attesa e apprezzata dell'anno, che con gli oltre 70 personaggi selezionabili provenienti dalle saghe più amate è anche una grande enciclopedia del mondo dei videogiochi. Perfetto da soli e imperdibile in compagnia, Super Smash Bros. Ultimate è senza dubbio il titolo che tutti i possessori della console della casa di Super Mario devono possedere.



Mario Tennis Aces - Super Mario e soci si danno al tennis in uno dei titoli sportivi più colorati e divertenti dell'anno. Non sarà certo una simulazione nuda e cruda, ma le avventure tennistiche dell'iconica mascotte Nintendo sono il modo perfetto per svagarsi con qualcosa dall'approccio semplice, ma che con un po' di pratica può rivelarsi anche una sfida niente male. Ricco di modalità di ogni genere, Mario Tennis Aces dà il meglio di sé online ed è anche in continua espansione.



Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! - Il remake dell'intramontabile versione Gialla per Game Boy è disponibile su Nintendo Switch in due versioni dedicate a Pikachu ed Eevee. È il modo perfetto per far approfondire la storica saga ai giovani che l'hanno scoperta con Pokémon Go, perché appunto permette di collegarsi all'app per smartphone per scambiare e collezionare i Pokémon. Attenzione, però, perché se invece siete degli incorreggibili nostalgici, riscoprire le lande di Kanto e la prima generazione di mostriciattoli sulla nuova console Nintendo vi farà scendere più di una lacrimuccia!

Diablo III: Eternal Collection - Chi l'ha detto che Nintendo Switch non è adatta ai più grandi? Il capolavoro marchiato Blizzard, un gioco di ruolo con visuale isometrica impegnativo e assuefacente, è disponibile anche sulla console ibridida della casa di Super Mario ed è perfetto se volete dedicarvi anima e corpo a un'avventura intramontabible. Stiamo parlando della versione definitiva di uno dei titoli più riusciti del genere, da consumare come meglio si crede: da soli, in multiplayer locale oppure online.



