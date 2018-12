11 dicembre 2018 07:00 I migliori videogiochi per Xbox One da regalare a Natale Vi aiutiamo a scegliere il regalo perfetto per ogni possessore della console Microsoft: ecco i titoli per fare felici gli appassionati

Nuovo appuntamento con le guide di Tgcom24 e Mastergame per aiutarvi a trovare il regalo di Natale perfetto per gli amanti dei videogiochi, prendendo in esame le soluzioni ideali per le proprie esigenze. Dopo le guide generiche sulle migliori console, i TV del momento e le schede grafiche per far volare il proprio PC, siamo entrati nello specifico dei migliori titoli per PlayStation 4, selezionando i cinque giochi migliori tra quelli attualmente disponibili per la piattaforma di Sony.



Allo stesso modo, oggi vi proponiamo un elenco dei cinque videogiochi imperdibili per tutti i possessori di Xbox One: dando per scontato che titoli come Red Dead Redemption 2, FIFA 19 e Spyro Reignited Trilogy (tre dei titoli citati nella nostra guida agli acquisti su PS4) siano disponibili anche sulla console di Microsoft, in questo elenco ci concentreremo sia su alcune delle migliori esclusive Xbox che su quei giochi che rendono al massimo su questa piattaforma.

Forza Horizon 4Recentemente premiato ai The Game Awards 2018 come miglior gioco di guida, Forza Horizon 4 è la punta di diamante della line-up di Microsoft per il 2018. L'esclusiva Xbox One e PC creata da Playground Games vi permette di esplorare l'affascinante territorio del Regno Unito a bordo di oltre 450 vetture, organizzando eventi, completando gare di velocità, sfide d'abilità e sconvando gemme nascoste che potrete poi aggiungere al vostro parco auto. Il tutto in un mondo condiviso che potrete esplorare in tempo reale con gli amici, magari sfruttando una delle divertenti modalità multiplayer o creando una competizione su misura con le proprie regole. Come tutte le esclusive recenti del catalogo Microsoft, Forza Horizon 4 è incluso nell'abbonamento del servizio Xbox Game Pass, che consente di accedere a oltre 100 giochi in cambio di una sottoscrizione mensile.



CupheadUno sparatutto a scorrimento d'altri tempi che ricorda i primi cartoni animati di Walt Disney, Cuphead è un gioco bellissimo da vedere e molto, molto difficile da portare a termine. Non a caso, il titolo di Studio MDHR è stato più volte paragonato alla saga di Dark Souls per il suo tasso di sfida, e state certi che se siete in cerca di un'impresa, il colorato shoot'em up del piccolo team indipendente saprà mettervi a dura prova. Cuphead può essere vissuto anche in modalità cooperativa con un proprio amico (fattore che rende a tratti più semplice il completamento dei vari livelli), e vi vedrà impegnati nel superamento di numerosi scenari fino a sconfiggere dei boss unici (e decisamente ostici) per riscattare la propria anima, persa dopo averla ceduta al diavolo.



Si tratta di una delle esclusive Xbox più apprezzate e invidiate dagli utenti delle altre piattaforme, e sfortunatamente uno dei pochi a non essere ancora stato lanciato sul catalogo di Xbox Game Pass.

Sea of ThievesAltra esclusiva importante del 2018 di Microsoft è stato il titolo piratesco di Rare, Sea of Thieves: si tratta di un'avventura ambientata in un open-world completamente esplorabile dal giocatore a bordo di un galeone, che potrà condividere con uno o più amici per andare a caccia di tesori, all'attacco di avamposti nemici o semplicemente per salpare senza una meta, gettandosi nel cuore di una tempesta dopo aver ingurgitato una quantità considerevole di grog. Pur avendo ottenuto giudizi contrastanti, Sea of Thieves ha saputo risollevarsi nei mesi successivi all'esordio con una serie di update gratuiti che hanno aggiunto nuove attività e reso più gradevole l'esplorazione dei sette mari, con espansioni e altri aggiornamenti che saranno disponibil nel prossimo anno. Se amate il mondo dei pirati e volete un gioco da vivere in compagnia degli amici, quello di Rare potrebbe essere il tipo di esperienza che fa per voi.



Assassin's Creed OdysseyIl nuovo capitolo della saga di Ubisoft dopo il reboot avvenuto con Origins ci porta ancora indietro nel tempo, precisamente nell'Antica Grecia, e trasforma la saga in un vero e proprio gioco di ruolo: due protagonisti da impersonare, un nuovo sistema di dialoghi a scelta multipla e una progressione ancora più profonda rispetto al passato fanno di Assassin's Creed Odyssey un'avventura avvincente, che pur essendo ambientata secoli prima della nascita del Credo degli Assassini, ci permette di scoprire tutta una serie di divinità, creature e leggende ispirate alla mitologia greca, esplorando un mondo vastissimo e denso di attività da portare a termine, come da tradizione del franchise. Su Xbox One X, il gioco offre il meglio di sé, raggiungendo infatti la risoluzione 4K con un livello di dettagli ancora più elevato rispetto alla controparte PS4.



