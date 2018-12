Fortnite: Il Quartiere, ecco come partecipare

Questo articolo contiene tutte le regole e i requisiti necessari perché i vostri design per Il Quartiere , creati nella modalità Creativa di Fortnite siano presi in considerazione – e magari scelti – da Epic Games per essere inclusi nell’omonima area in Battaglia Reale. Avete mai sognato di progettare una delle zone della mappa del gioco? Bene, potrebbe avversarsi grazie alla nuova competizione indetta dagli sviluppatori!

Come funziona il Quartiere? Se avete prestato attenzione ai recenti cambiamenti della mappa, avvenuti all’inizio della Stagione 7, potreste aver notato che le Rapide Rischiose sono state spianate per far posto a una nuova zona, chiamata “il Quartiere”.

Come potete vedere dall’immagine, allo stato attuale delle cose non c’è molto da vedere. Ma provate a immaginare il vostro prototipo posizionato sopra la piattaforma di cemento. Con la nuova modalità Creativa, Epic sta chiedendo ai giocatori di creare qualcosa in grado di “ispirare il mondo”, e i migliori design verranno presentati nell’area del Quartiere in Fortnite Battaglia Reale.



Il Quartiere – regole e requisiti



Ecco i requisiti necessari perché le vostre creazioni possano essere scelte:



- Area di 25x25 unità, su una superficie piana, nella propria isola della modalità Creativa. È importante che le vostre creazioni possano entrare comodamente nel Quartiere.

- L’originalità conta. Create qualcosa di nuovo: non copiate le idee di altri.

- Mantenete il valore “Memoria utilizzata” inferiore a 50000. L’efficienza è tanto importante quanto la creatività.

- Non c’è nessun limite all’altezza, ma cercate di mantenere le vostre costruzioni in linea con le dimensioni degli altri punti di interesse sulla mappa di Fortnite Battaglia Reale.

- Potete utilizzare ogni componente a vostra disposizione.

- Forzieri, veicoli e tesori da raccogliere saranno posizionati automaticamente dagli sviluppatori di Epic. Non c’è bisogno che li includiate.



Andando oltre a questi requisiti, lasciate correre la vostra immaginazione! Per aumentare le possibilità di successo, pubblicate le vostre creazioni sui canali social utilizzando l’hashtag #FortniteBlockParty.