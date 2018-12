7 dicembre 2018 11:18 Fortnite: ecco cosa cambia con la stagione 7 L’inverno è arrivato… e non solo quello: vi facciamo conoscere tutte le novità che hanno debuttato nel gioco di Epic Games

Il 30 novembre scorso si è conclusa la sesta stagione del popolare sparatutto multigiocatore prodotto da Epic Games, e già si cominciava a vedere aria di bufera. Bene, con l’arrivo della patch v7.00 ci siamo effettivamente svegliati sotto la neve! Ma attenzione, perché oltre a tirare fuori i vestiti pesanti dovrete prepararvi per diverse novità molto, molto interessanti in Fortnite.

Cambiamenti alla mappa



Ricordate quella bella macchia di verde nella zona sud ovest della mappa? Beh, andata. Senza mezzi termini. Tutto il quadrante è piombato brutalmente nell’era glaciale, con nuove aree nominate e particolarità legate al clima rigido. Si potrà persino pattinare, seppur goffamente, sul ghiaccio! Per darvi un’idea, ecco come si presenta la mappa:

Nuove battaglie aeree



Se a terra vi siete sempre sentiti troppo nello stretto, preparatevi a decollare… letteralmente. Una delle aggiunte di questa nuova stagione sono gli aerei X-4 Stormwing! Questi bestioni da guerra si troveranno sparse per tutta la mappa: possono ospitare un pilota e quattro passeggeri e sono dotate di mitragliatrice. Attenzione però: non sono invincibili e subiscono danni come ogni altro veicolo!

Modalità creativa



Disponibile già da subito in early access, ma solo per gli utenti provvisti di Pass Battaglia (per tutti gli altri sarà disponibile a partire dal 13 dicembre), questa novità ampia enormemente le possibilità di gioco! Ad ogni giocatore sarà affidata una piccola isoletta personale, dove costruire in piena libertà (si dovrà solo rispettare un limite massimo di materiale presente nello spazio dato). Ci sarà poi la possibilità di visitare le isole dei propri amici, oltre a quelle selezionate dal team di Fortnite, nel centro Creativa.



Ma non è tutto: nell’area della mappa dove prima si trovava il Drive-in a Rapide Rischiose, ora è apparso The Block, un lastricato di cemento che andrà a ospitare, stando a quanto detto, le creazioni migliori degli utenti in modalità creativa.