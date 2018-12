Fortnite è la seconda parola più cercata su Pornhub

Fortnite è un fenomeno talmente diffuso da influenzare le ricerche sul sito porno più famoso e cliccato del mondo.



Il nome del videogioco che sta rapendo appassionati di tutte le età, infatti, è il secondo termine più cercato del 2018 su Pornhub, subito dopo la pornostar recentemente balzata agli onori della cronaca per lo scandalo che ha coinvolto Donald Trump, Stormy Daniels.



I dati forniti direttamente da Pornhub, tra l'altro, parlano anche delle console più utilizzate per guardare video porno, con PlayStation 4 in vantaggio rispetto alla concorrenza.



Ma non finisce qui, perché tra parole più specifiche e proprie della pornografia come "threesome" appare anche Bowsette, il personaggio di fantasia creato dai fan dell'universo di Super Mario.



Ecco spiegato perché molto spesso spopolano le parodie porno dei videogiochi più amati, come quella di Red Dead Redemption 2 di cui vi abbiamo parlato recentemente o quella di Final Fantasy 7 con Valentina Nappi.