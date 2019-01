4 gennaio 2019 10:17 FIFA 19 Ultimate Team: fantasia al potere con la coppia Gomez Ilicic Tanta Serie A e Premier nel primo appuntamento del 2019 con la rubrica dedicata alle notizie e le squadre di FIFA

Altra settimana, altra puntata di Mondo FUT, la nostra rubrica completamente dedicata alle novità di FIFA 19 e la sua modalità Ultimate Team.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 16 – Mentre Bundesliga e Liga sono ferme ai box e il mercato di riparazione è ufficialmente partito con i primi colpi, la Squadra della Settimana numero 16 propone tanti giocatori della Serie A e della Premier League. Insomma, il calciomercato non dorme mai e c'è tutto il tempo per costruire un team ancora più forte nel 2019. Per completare la prima Squadra della Settimana del 2019 (modulo 3-4-3) servono circa 2.600.000/2.800.000 di crediti (PS4/Xbox One/PC). Per chi non ha grandi disponibilità di crediti ricordiamo che fino al 6 gennaio c'è sempre la Befana a cui chiedere un aiutino!



Nel giro di un mese il “Gigione nazionale” ha fatto doppietta: il portierone del Milan si è guadagnato un'altra carta nera con le parate spettacolari nell'ultimo match contro la Spal. Donnarumma (86) costa sui 40.000 crediti e si sta avvicinando al livello di Handanovic (88), il miglior portiere della Serie A in FUT.



L'interista Škriniar (86) si conferma come uno dei difensori più forti: il centrale di Spalletti è una roccia e si acquista per meno di 60.000 crediti, più o meno la stessa cifra necessaria per comprare Chiellini (89) in versione base. Per chi gioca con una squadra tutta Serie A può essere un acquisto consigliato insieme al sopracitato difensore della Juventus o all'imprescindibile Koulibay (88) del Napoli. Oltre al difensore della Slovacchia in difesa troviamo il francese Digne (82) e il portoghese Ricardo Pereira (84). L'ex romanista è un buon fluidificante a un prezzo economico (circa 13.000 crediti); il laterale del Leicester City invece è molto più interessante (fisicamente è più forte e rapido) rispetto al giocatore dell'Everton ma ha una valutazione più alta (circa 50.000 crediti).

Nella mediana spicca il talento sconfinato del laziale Milinkovic-Savic (86) che sta recuperando dopo un inizio di campionato sottotono. Il serbo è un centrocampista universale alla Pogba (88) capace di unire quantità e qualità e di giocare in qualsiasi zona del campo. Rispetto al francese del Manchester United costa un po' meno (sui 90.000 crediti) ed è perfetto per chi vuole puntare su una formazione made in Serie A. E per i tifosi della Lazio Felipe Anderson (87) è più di un ricordo dolce amaro: il brasiliano sta trovando la consacrazione definitiva negli hammers e l'ennesima carta nera ne è la conferma. Nella nuova versione l'esterno del West Ham si avvicina al livello di eccellenza di sua maestà Salah (88) e sfonda quota 300.000 crediti. Meno costoso ma altrettanto spettacolare è il Papu Gómez (86) che continua a incantare nell'Atalanta di Gasperini. Per 90.000 crediti si acquista un fenomeno capace di saltare gli avversari come birilli e di confezionare assist al bacio: purtroppo paga la solita mancanza di fisicità che in FUT è fondamentale. A completare la mediana c'è il belga Kums (84), un buon playmaker con una quotazione abbordabile (16.000 crediti) che milita nell'Anderlecht.



Fantasia al potere in attacco con il trio Hazard (93)/Firmino (87)/Ilicic (86). Il fuoriclasse del Chelsea di Sarri è uno spettacolo unico con quotazione da top player/icona, circa 1.400.000 crediti. Il brasiliano del Liverpool di Klopp è un attaccante atipico così come lo sloveno dell'Atalanta di Gasperini che ha finalmente ritrovato la condizione dopo un inizio di stagione a dir poco travagliato. Per Firmino servono 200.000 crediti mentre per Ilicic meno di 40.000 crediti: si tratta di due attaccanti non particolarmente veloci ma dotati di un'ottima tecnica e capaci di impallinare i portieri con tiri precisissimi da lontano.



Per il 2019 in panca e in tribuna i nomi da seguire sono quelli degli “highlander” Sorrentino (83) e Quagliarella (83), della giovane stella dei diavoli rossi Rashford (84) che ha una quotazione mostruosa (quasi 160.000 crediti!) e del bomber inglese del Celtic Sinclair (81).