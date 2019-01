Call of Duty, primo sguardo all'episodio in arrivo quest'anno

Anno nuovo, Call of Duty nuovo: come da tradizione, ormai, entro la fine del 2019 sarà lanciato un nuovo episodio della popolare serie sparatutto di Activision, e sembrerebbe che i preparativi per l'annuncio ufficiale del nuovo progetto siano già iniziati.



Sulle pagine di Twitter, infatti, la community manager di Infinity Ward, Ashton Williams, ha pubblicato un misterioso video che ritrae un teschio. Il video ha dapprima lasciato intendere che la software house potesse essere all'opera su un sequel di Call of Duty: Ghosts, episodio lanciato nel 2013, ma stando alle ultime voci il nuovo progetto potrebbe essere in realtà Call of Duty: Modern Warfare 4, nuovo episodio di quello che è certamente il filone più popolare e apprezzato del franchise.