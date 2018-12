È partito ieri il nuovo evento speciale di Call of Duty: Black Ops 4 per festeggiare le ormai imminenti vacanze natalizie: con Operazione Zero Assoluto , Treyarch ha introdotto nuovi contenuti per il suo sparatutto, tra cui spiccano una Specialista inedita chiamata Zero e alcune interessanti novità che coinvolgono sia la modalità Zombi che la battle royale Blackout.

Quest'ultima infatti ha visto il debutto di Hijacked, nuova destinazione ispirata a una delle mappe più amate di Call of Duty: Black Ops 2 che tra yacht di lusso e il veicolo corazzato ARAV, darà ai giocatori nuovi spunti per competere nella battaglia reale. Con Operazione Zero Assoluto, in Blackout arriveranno inoltre eventi stagionali a tema natalizio, con decorazioni per le mappe e palle di neve da lanciare contro altri giocatori.



Novità, come dicevamo, anche per la modalità Zombi, con le sfide Chiamate Giornaliere che offrono nuove attività di gioco e ricompensano i giocatori con punti esperienza bonus e Nebulium Plasma al termine di ogni attività, consentendo ai giocatori di guadagnare bonus per la progressione del livello del Mercato Nero giocando ogni giorno.



Infine, Activision ha svelato tutta una serie di contenuti riservati ai possessori del Black Ops Pass, che sono disponibili in anteprima per gli utenti PlayStation 4: le nuove mappe multiplayer Elevation e Madagascar, la nuova missione Zombi Dead of the Night (con Helena Bonham Carter, Kiefer Sutherland, Brian Blessed e Charles Dance) e infine un nuovo personaggio per Blackout, Reaper, Specialista molto amato dai fan di Black Ops III.