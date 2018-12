Classificatosi al 12° posto nella corsa al Pallone d'Oro, Neymar ha disertato la cerimonia di premiazione che si è tenuta a Parigi, a pochi chilometri di distanza dalla sua abitazione, perché aveva di meglio da fare.



Mentre Luka Modrić alzava l'ambito premio, infatti, il fuoriclasse del Paris Saint-Germain era impegnato in delle partite online alla modalità battle royale di Call of Duty: Black Ops 4 insieme ai suoi connazionali Marquinhos e Thiago Silva.



Una "consolazione" firmata Activision e PlayStation in diretta streaming su Twitch che ha sicuramente divertito la stella brasiliana, come potete notare dal video presente in questo articolo.