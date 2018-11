EA Sports presenta le nuove divise Adidas esclusive per FIFA 19

EA Sports e Adidas hanno annunciato una partnership per FIFA 19 che prevede l'introduzione di quattro nuove divise esclusive per altrettanti top club europei che hanno come partner tecnico il colosso tedesco.



Le nuove divise speciali EA Sports Jersey sono state realizzate per squadre come Juventus, Bayern Monaco, Manchester United e Real Madrid, e possono essere utilizzate già da oggi all'interno della modalità FIFA Ultimate Team.



Interessante notare come, ancora una volta, la software house abbia deciso di escludere il suo testimonial principale Cristiano Ronaldo da questa iniziativa dopo le accuse di violenze sessuali di qualche mese fa.