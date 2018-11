Cristiano Ronaldo come Super Mario: la foto impazza sui social

Cristiano Ronaldo non è estraneo al mondo dei videogiochi: da anni ormai il fuoriclasse acquistato in estate dalla Juventus è il testimonial principale della serie FIFA, ma quanti avevano mai visto il portoghese nei panni di Super Mario?



In una foto pubblicata su Instagram da Paulo Dybala, CR7 sfoggia infatti il celebre cappellino dell'idraulico baffuto visto nel recente Super Mario Odyssey, una foto che inevitabilmente ha fatto il giro del mondo.