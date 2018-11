Gas a martello con Ride 3

Il mondo dei videogiochi continua a sfornare titoli in vista del periodo natalizio: questa settimana tocca in particolare a Darksiders III, la terza avventura dedicata ai Cavalieri dell'Apocalisse, e Ride 3, la nuova simulazione motociclistica di casa Milestone. Scopriamo insieme tutti i titoli in arrivo nei negozi dal 26 novembre al 2 dicembre:



Martedì 27 novembre



- Darksiders III per PC, PS4 e Xbox One

- This War of Mine: Complete Edition per Switch



Mercoledì 28 novembre



- Artifact per PC



Giovedì 29 novembre



- Asterix & Obelix XXL 2 Remaster per PC, PS4, Xbox One e Switch

- Abzu per Switch



Venerdì 30 novembre



- ARK: Survival Evolved per Switch

- OkunoKA per Switch

- Secret Files: Tunguska per Switch

- Ride 3 per PC, PS4 e Xbox One