Non accettano il reso, ragazzo distrugge un negozio di videogiochi

Aveva acquistato Fallout 76 e, dopo averlo provato, è tornato in negozio per chiedere un rimborso completo sprovvisto di scontrino.



Il commesso, rispettando le politiche aziendali, ha respinto la richiesta e il ragazzo ha sfogato la sua insoddisfazione prendendo a pugni e calci gli scaffali del punto vendita. È successo in Nord America a pochi giorni dal lancio del gioco completamente online e la polizia sta già indagando sull'accaduto.



Proprio in questi giorni vi abbiamo parlato dell'ultimo gioco di Bethesda, che è un po' diverso dal solito, cliccate qui per scoprire perché.



Intanto vi lasciamo al video che sta facendo il video sta facendo il giro del mondo!

Some people really don't want their copy of Fallout 76 pic.twitter.com/a0yQBA3UYT — Geoff @ Holiday Matsuri (@GeoffLife) 19 novembre 2018